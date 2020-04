Reis Kavazović: “Dani i mjeseci pred nama zahtijevat će vjerničku posvećenost, trud, strpljivost i istrajnost”

Dani i mjeseci pred nama zahtijevat će od nas vjerničku posvećenost, trud, strpljivost i istrajnost da pobijedimo podmuklog neprijatelja s kojim se suočavamo, poručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović s današnje hutbe u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

U skladu s instrukcijama nadležnih vlasti, ali i instrukcijom Islamske zajednice o postupanju u okolnostima vanrednog stanja, u svim džamijama u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Gazi Husrev-begovoj, džuma-namazu prisustvovao je samo imam, mujezin i članovi džematskog odbora.

“Sa minbera Gazi Husrev-begove džamije obraćam se svima vama u domovini i dijaspori. Danas je naša radost velika. Danas vrata naših domova i kapije naših srca otvaramo ramazanu, mjesecu u kojem su naše duše smirene u okrilju beskrajne Allahove milosti.

Istovremeno, u velikoj smo kušnji: naše živote, naše zdravlje i naše imetke Allah mjeri Svojim kantarom i u tom mjerenju iskušava našu snagu, strpljivost, pouzdanje u Njega i Njegovo određenje“, kazao je reis Kavazović u hutbi u sklopu prvog džuma-namaza u ovom ramazanu.

Istakao je da je blagoslovljeno vrijeme ramazana nenadoknadivo, po bereketu koji nosi u sebi.

“To je odabrano vrijeme, kao što su Jerusalem i Meka odabrana mjesta i kao što su Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s., odabrani među ljudima. To je vrijeme u kojem se iznova čula Allahova riječ, Uputa ljudima. Vjera nas uči da Božija milost natkriljuje ljudsko strpljenje koje pokazujemo u nevolji i velikim iskušenjima. Primjera je mnogo, kako onih o kojima Kur'an govori u kazivanjima o Ibrahimu, Ejubu, Jakubu ili Jusufu (a.s.), tako i u životima svakog od nas, u kojima smo se osvjedočili u ovu životnu istinu“, kazao je Kavazović.

I ovih dana, poručio je, dok nastojimo suzbiti pandemiju virusa kakvog čovječanstvo u posljednje vrijeme ne pamti, vidimo koliko nam je važna životna škola istrajnosti i strpljivosti.

“Trudom i znanjem, moguće je doći do željenog rezultata. Dani i mjeseci pred nama zahtijevat će od nas vjerničku posvećenost, trud, strpljivost i istrajnost da pobijedimo podmuklog neprijatelja s kojim se suočavamo. Mnogo puta do sada smo ponavljali lekciju strpljivosti uz ramazan, sada je došlo vrijeme ispita i provjere da li smo je i savladali“, rekao je reis Kavazović.

Dok smo u ramazanu, naglasio je, razmišljajmo o dva savjeta, dvije preporuke koje nam je Vjerovjesnik a.s. ostavio u amanet.

“Jedna je da ne napuštamo mjesto boravka, kako ne bismo ugrozili zdravlje ljudi, a druga je da postimo, jer će post ojačati naše zdravlje. Sada su ova dva savjeta presudna za cijelo čovječanstvo. U ramazanskom vremenu su otvorena vrata Allahovog oprosta, kako nas je poučio Muhammed (a.s.). Svakom čovjeku su potrebni Allahova milost i oprost, makar živio samo tren svog ovozemaljskog života. Allah najviše voli one koji se kaju, Njegov oprost je širok koliko nebesa i zemlja pa zato požurimo pokucati na vrata Njegova oprosta“, istakao je Kavazović.

Poručio je da je Allahovom voljom, naša zajednica stavljena na kušnju.

“Bit ćemo uskraćeni okupljanja u našim džamijama, onako kako smo navikli. No, ubijeđen sam, to će samo pojačati našu ljubav prema džematu i džamiji. Naša srca će poželjeti bereket džemata još više. Savjetujem vam da u svojim kućama, gdje god je to moguće, obavljate namaz u džematu, sa svojom čeljadi. Neka imamet preuzme onaj koji najbolje uči Kur'an od muških članova porodice. Klanjajte teravih-namaz u svojim kućama, sa svojim evladima. Provedite dio noći u učenju i čitanju Kur'ana, kako biste ga razumjeli. Ne zaboravite, ovo je mjesec objave Kur'ana, po kome je njegovo vrijeme blagoslovljeno. Apelujem na sve imućne muslimane, koji imaju poslove, da povedu računa o dvije kategorije ljudi: o radnicima i njihovim porodicama i o pravu siromaha u njihovom imetku“, rekao je reis Kavazović.

Apelovao je na njih da sačuvaju što više radnih mjesta, da se potrude iznaći nove mogućnosti u kreiranju poslova kako bi pomogli radnicima.

“Umjesto da razmišljaju o otkazima neka razmisle o organizaciji novih poslova. Sačuvajmo ljude na okupu, jer je čovjek vredniji od zlata. Zapamtimo, sve na ovom svijetu ima vrijednost po čovjeku, bez njega sve je bezvrijedno. Podijelite teret sa svojim radnicima, pa će Allah upotpuniti svoj bereket u vašim imecima. Sada je vašem imetku potrebnija hajirli dova radnika i siromaha nego profit“, poručio je Kavazović.

Također, obraćajući se imućnim muslimanima i muslimankama, svim postačima koji posjeduju propisani minimum imetka (nisaba), rekao je da izdvoje zekat i sadekatul-fitr u danima ramazana.

“Naša dobra ulema, naši prethodnici, davno su donijeli fetvu o prijevremenom izdvajanju zekata u vremenima krize i nepogode. Mislimo na siromahe, ali mislimo i na djecu koju trebamo školovati, i na druge potrebe koje će se ukazati. Izdvojimo svoj zekat i sadekatul-fitr onako kako nam je propisano Kur'anom i sunnetom Allahovog vjerovjesnika u Bejtul-mal, za potrebe siromaha, studenata i učenika“, kazao je reis Kavazović.

Pozvao je i da iftarima koje ste planirali organizirati pomognete javne kuhinje i njihov rad.

“Sada je u svemu potrebna štednja, red i racionalnost u korištenju resursa. I na početku ovog blagoslovljenog mjeseca apeliram na sve vas da zasijete zemlju i da dovom zamolimo dragog Boga za bereket u našem radu. Znajmo da se dani koji su pred nama neće ponoviti“, istakao je reis Kavazović navodeći da je Muhammed, a.s. došao među nas da ljude uputi na pravi put.

“On nije mogao ostati s nama zauvijek. Iza sebe je ostavio Božiju knjigu i svoj sunnet. Za njih je kazao da ako ih se budemo držali nećemo zgriješiti niti prema Bogu, niti prema sebi, niti prema drugim ljudima. Naređeno nam je u Kur'anu da o stvarima o kojima ne znamo upitamo one kojima je znanje dato. Poštujmo znanje koje je dato ljudima, jer je ono Božija blagodat. Držimo se onoga što znamo i nastojmo saznati ono što nam je još nepoznato. Poštujmo učene ljude i držimo do njihovog stava. U danima koji su pred nama bit će mnogo smutnje i optužbi. Poštujmo propise i preporuke odgovornih za javno zdravlje. Pomozimo im savjetom ako vidimo da možda nisu sve uzeli u obzir“, poručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.

Rijaset Islamske zajednice jučer je saopćio da će ranije mjere koje su donesene na osnovu naredbi i preporuka nadležnih organa i dalje ostati na snazi, ali da su spremni protokoli za organizaciju vjerskog života pod posebnim uslovima i s brojem prisutnih koji bude dozvoljen i koji će se primjenjivati kada se za to steknu uslovi, odnosno, kada nadležni državni organi liberaliziraju dosadašnje mjere.

