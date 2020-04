Dizdarević: “Molim Allaha dž.š. da olakša iskušenje bolesnim i osobama bez posla”

Izoliranost od ljudi ne znači i izoliranost od Allaha dž.š., koji nam je blizu onoliko koliko mi to hoćemo i koliko to mi želimo – poručio je u razgovoru za “Fenu” povodom početka mjeseca ramazana muftija zenički doc.dr. Mevludin ef. Dizdarević.

– Vrijeme ramazana je dobra prilika da okrijepimo svoje duše i da se osvjestimo, osvjestimo da je, u stvari, Allah dž.š. taj koji daje mir, koji nas hrani, koji daje sigurnost… Vjernici nakon svakog namaza uče one čuvene riječi: Allahumme ente-s-selam ve minke-s-selam. To znači, Gospodaru, ti si onaj koji je sigurnost, mir i spas i od tebe je spas. U tom pogledu, molim Allaha dž.š. da, posebno bolesnima koji su u bolnicama zahvaćeni pandemijom koronavirusa, ali i onima koji su ostali bez posla ili su im smanjena primanja, da tim osobama posebno olakša iskušenje u ovim danima koji su pred nama – poručuje muftija Dizdarević.

Svjedoci smo, kaže, nesvakidašnje situacije u Bosni i Hercegovini zbog pandemije koronavirusa, ali napominje da je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine „dio ovog društva i prilagođava se kontekstu u kojem živimo i okolnostima“.

– IZBiH poduzela je sve mjere i aktivnosti kako bismo sačuvali one sadržaje koji i jesu najvažniji, a to je život i zdravlje naših džematlija, naših ljudi.

Vodeći računa o tom, primarnom elementu, IZBiH poduzela je aktivnosti da se teravije i svi drugi vjerski sadržaji, koji se prakticiraju u mjesecu ramazanu, dodatno reduciraju – napominje Dizdarević.

Teravije će se klanjati u obimu u kojem je tom moguće, dakle, „to će biti imam, mujezin… a klanjat će se samo u centralnim džamijama u džematima“. Ostali namazi tokom nastupajućeg mjeseca posta za muslimane, također će se prakticirati u reduciranoj formi, kao i sve druge obaveze vjernika.

– Sve ćemo prilagođavati našim džematlijama. Ići ćemo njima u susret, kako bismo im olakšali ispunjavanje svojih vjerskih dužnosti. Imami će biti na terenu, sa svojim džematlijama.

Oni imaju zadaću da obilaze svoje džematlije, jer nama je poslanik Muhamed a.s. kazao da Allaha dž.š. treba tražiti kod bolesnih, gladnih, siromašnih…– podsjeća muftija Dizdarević te napominje kako su i u prethodnom periodu imami bili na usluzi svojim džematlijama.

Vrijeme pandemije, pored sužavanja nekih sloboda, donijelo je i veliku opasnost i veliki izazov zbog smanjenja ekonomskih aktivnosti.

– Donijelo je izazov velikog broja naših džematlija koji su ostali bez posla, 22.000 i nešto više naših ljudi ostalo je bez posla. U tom pogledu, mi smo najzabrinutiji za njihovu poziciju, za njihovo stanje i zbog toga plediramo da učinimo što više da bi se, što je moguće prije, završila ova pandemija, kako bi ti ljudi počeli raditi i svojoj porodici obezbjedili hljeb na soframa – zabrinut je zenički muftija.

Međutim, napominje da će tek kada država i državni zakoni promijene svoje okolnosti te izdaju dozvole, a usljed vlastitih procjena razvoja pandemije, IZBiH promijeniti svoje okolnosti i pravila.

– Cilj nam je da sačuvamo živote, ali i da organiziramo vjerski život što je moguće adekvatnije tome. Mi smo, naravno, organizirali vjerski život i u ratnim okolnostima. Vjerski život je trajao i pod granatama. Šta više, pod tim je okolnostima dodatno potreban vjerski input i vjersko osvježenje pa na tome IZBiH i insistira – podvlači Dizdarević.

Striktno će, kaže, poštovati pravila koja nalažu medicinska struka i nadležni državni organi, „koji imaju obavezu i odgovornost da sprovode pravila“.

– U tom pogledu mi ćemo, kao IZBiH, insistirati i kod naših džematlija. Mislim da je potpuno nakaradno, pogrešno, nezdravo… da se svako ponaša individualistično, da se ponaša kako neko misli da treba da se ponaša. Dakle, naša je obaveza da se ponašamo u skladu s odlukama nadležnih organa. IZBiH će to poštovati i od svojih džematlija, svojih pripadnika tražiti da se to poštuje. Mislim da je to najbolji put da iziđemo iz novonastale situacije. Obaveza vjernika je da poštuje pravila nadležnih organa – upozorava Dizdarević.

Uostalom, napominje, vjernik se svaki put pred klanjanje namaza „posafa pred svojim imamom“.

– Poput vojnika. Time on posvjedočuje svoju discipliniranost i odgovornost spram društva, sebe i onih oko sebe. Bez obzira što nam ponekad naš narod izgleda haotičan, što naša država nije najstabilnija, ipak smo, kao narod i BiH kao država, u ovom vremenu pokazali značajnu dozu discipliniranosti i organiziranosti. Pokazali smo da poštujemo sistem i red. Narod koji ne poštuje red, koji nema sistem-taj narod nema budućnosti. Mi smo, ipak, pokazali da imamo i jedno i drugo i u tom pogledu svi možemo biti ponosni – ističe Dizdravević.

Ponekad prema sebi izgledamo i zvučimo samokritično i prekritično, napominje zenički muftija, ali kada dođe „mak na konac“ i kada „zagusti“, ovaj narod pokazuje kvalitet i vitalnost.

– Mislim da je pandemija to i pokazala pa to treba i isticati. Adaptibilnost, prilagodljivost našeg čovjeka je upravo ona stvar koja nam je i omogućila da opstanemo na Balkanu i u najtežim historijskim okolnostima. Balkan i BiH su područje gdje su se sukobljavala i prepletala najrazličitija carstva, imperije, religije… Ali, upravo je ta sposobnost prilagođavanja novom kontekstu, novoj realnosti, omogućavala da preživljavamo unuatoč svemu. Ovdje su bili i najveći ratovi, bune, kuge…a mi smo preživjeli – podsjeća muftija Dizdarević.

Kulturološki smo, ističe, uslovljeni na uvažavanje i prepoznavanje – ne samo na toleranciju, nego u pravom smislu poštivanje drugoga i drugačijeg.

– Tolerancija znači trpljenje, da nekoga trpiš. Međutim, mi iskreno poštujemo i uvažavamo naše komšije, a ima, zaista, drugih komšija koji poštuju i uvažavaju i nas. To je ta kultura komšiluka.

Ne da živimo jedni pored drugih, nego jedni s drugima. To jest, da ja nekoga ne trpim zato što stanuje pored mene, nego, zaista uvažavam, poštujem, priznajem i prepoznajem kao čovjeka kojeg treba i vrijedi uvažavati. U tom pogledu, nema govora o dehumanizaciji, marginalizaciji, getoizaciji… koja se dešava u nekim zemljama i kulturama – smatra Dizdarević.

Otvorenost i toleranciju može, ističe on, pokazati samo čovjek koji ima vlastiti identitet, ukoliko zna šta je te ima okvire, gabarite, konture i svoj duhovni sadržaj.

– Čovjek toleranciju pokazuje kada se susretne s onim ko je različit od njega, a mi to pokazujemo. Ako hoćete, kao krajnji korak, pokazujemo i poštovanje i to je, zaista, kvalitet ovog naroda – podvlači Dizdarević.

Doček ramazana dobra je prilika, napominje, da se muslimanima čestita dolazak ramazana, zbog čega je tokom dana obišao neke porodice i majke šehida-imama u Zenici.

– Naši su stari govorili da je sretan onaj ko je dočekao ramazan, jer ramazan donosi tolike blagodeti da je to neizrecivo. S obzirom da ne možemo čestitati svima, mi smo obavili posjetu nekim našim majkama koje su ostale bez svojih sinova, a posebno nam je važno što su to majke naših kolega-imama. Željeli smo da pošaljemo poruku da naši šehidi nisu zaboravljeni, da njihova žrtva za koju su se borili nije zaboravljena i da njihovi roditelji nisu zaboravljeni – kaže Dizdarević, piše “Fena”.

loading...

Facebook komentari