Memorijalni centar Srebrenica: Na nevine žrtve Jasenovca gledamo kao na svoje

Memorijalni centar Srebrenica poslao historijsku poruku povodom 75 godina od proboja logoraša iz Jasenovca, s jasnim antifašističkim porukama i porukama borbe protiv politizacije i manipulacije žrtvama, prenosi Anadolu Agency (AA).

“Na današnji dan, prije 75 godina, posljednji zatočenici ustaškog logora Jasenovac su se pokušali domoći slobode, nakon što je noć prije u logoru ubijeno najmanje 700 žena, koje su preostale u logoru. U proboju je preživjelo manje od stotinu ljudi. Ovaj logor smrti je jedno od najvećih mjesta stradanja Jevreja, Roma i Srba, a u njemu su se našli i brojni antifašisti Hrvati i Bošnjaci koji su ustali protiv NDH i ustaškog terora“, poručuju iz MC Srebrenica i nastavljaju:

“Danas, snage koje veličaju ratne zločince i genocid nad bošnjačkim narodom, istovremeno koriste temu Jasenovca kao jednu od ‘platformi’ za jačanje nacionalističkih narativa. Njima je broj ubijenih uvijek premali, njima su žrtve uvijek izgovor i dopuna za ono ‘ali’, kada govore ‘da je bilo zločina na svim stranama’. Memorijalni centar Srebrenica, kao temeljna institucija sjećanja na genocid počinjen nad bošnjačkim narodom od 1992. do 1995. godine, uvijek će s jednakim pijetetom gledati na nevine žrtve Jasenovca i drugih mjesta ustaškog, četničkog i fašističkog terora, kao na svoje. Jer slike mrtve djece Jasenovca, ne umanjuju i ne poništavaju masovne grobnice i koncentracione logore devedesetih, od Srebrenice do Tomašice, od Omarske do Sušice. Zato se sjećamo. A nama, ostaje samo nada, da će jednog dana slična poruka stići iz Jasenovca na našu adresu u Potočarima.“

