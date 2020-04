Milorad Dodik: Migrante koji su ilegalno ušli u BiH treba odmah izbaciti

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je jučer u razgovoru za „Dnevni avaz“ da je umoran zbog činjenice da se u Bosni i Hercegovini bavimo istim pitanjima po nekoliko puta.

Ranije dogovoreno

On je prokomentirao i odluku Vijeća ministara BiH o tome da se ne povuku sredstva od MMF-a s ciljem finansiranja povećanih potreba zdravstvenog sektora i mjera ekonomske stabilizacije.

Dodik tvrdi da je ova odluka „nepotrebna i više tehnička nego suštinska“, jer su mnoge stvari ranije dogovorene.

– Ne razumijem o čemu se sada ovdje radi. Suštinska odluka je donesena na sastanku lidera i Fiskalnog vijeća, kada su utvrđeni tačni elementi tog aranžmana vezano za obim dospijeća kamate i ostalog. Činjenica je da je dogovoreno kako to treba biti preraspoređeno između entiteta i Distrikta Brčko, a u sklopu Federacije BiH određen aranžman koji bi trebao pratiti raspodjelu između kantona i federalnog nivoa – kaže Dodik.

Zato smatra da se „bespotrebno daje negativna pažnja svemu tome“.

– Taj novac je na raspolaganju, on je operativan i vjerujem da će u najskorije vrijeme to pitanje biti razriješeno. U svakom slučaju treba poštovati ono što je dogovoreno na sastanku lidera tri političke partije, a što je potvrdilo i Fiskalno vijeće BiH – zaključuje Dodik.

Ističe da su, nažalost, sada različita tumačenja Hrvata i Bošnjaka o ovom pitanju, a u pismu namjere je sve jasno.

– Tu jasno piše da će se redistribucija sredstava vršiti u omjeru u kojem su se dogovorili, to je 50 posto za FBiH, 50 posto za kantone. To je tako zato što kantoni imaju određene odgovornosti vezano za zdravstvo, za zaposlene radnike. Ne znam šta se sada promijenilo i zašto su zastoji, niti želim da budem arbitar. Ali zamara i šteti državi da se jednim pitanjem bavimo stalno ispočetka po nekoliko puta. To samo odnosi energiju – navodi Dodik.

Uspješne mjere

Govoreći o problemima koje je donijela pandemija koronavirusa, ne samo sa zdravstvenog nego i ekonomskog aspekta, Dodik kaže da je najbolju sliku, s medicinske strane, dala Svjetska zdravstvena organizacija, koja je odala priznanje BiH zbog poduzetih mjera.

– Mislim da su mjere koje su regulirale ponašanje ljudi, rad nekih privrednih i uslužnih djelatnosti, kao i prilagođavanje medicinskog sektora bili ključni da se spriječi scenarij poput onog iz Italije ili Španije – ističe Dodik.

Za sada se, dodaje, uspješno odolijeva pandemiji, no smatra da ovo još nije prošlo.

– Ne treba se olako opustiti i prepustiti. Moramo vidjeti na koji će se način dalje razvijati. Imali smo Vaskrs, to smo uspješno riješili, ali evo sada nas čeka 1. maj. To je dan kada se ljudi sreću i okupljaju. Ni tu ne smije biti opuštanja da bismo mogli nakon 10. maja da sagledamo sve mjere, pa da neke suspendiramo, a neke ostavimo – smatra Dodik.

Podrška privredi

Kad je riječ o ekonomskim mjerama, Dodik kaže da se uspješno provode i u FBiH i u RS one koje se tiču preuzimanja i plaćanja obaveza doprinosa radnicima koji su ostali bez posla.

– Ključno je pitanje kako koncipirati dugoročne fondove za sanaciju šteta od privrede. Procjene govore da će pad na nivou cijele BiH biti veliki za naše uvjete. Moguća recesija značajno bi pogoršala naše mogućnosti. Sve to, naravno, traži smanjenje javnih finansija. Sada to procjenjujemo. Aranžman s MMF-om je dobar, ali moramo vidjeti i šta su naši domaći resursi – dodaje Dodik.

On vjeruje da se neopravdano izbjegavaju razgovori o potencijalu našeg poslovnog bankarstva, gdje Centralna banka i Agencija za bankarstvo treba da se dogovore kako „uputiti poslovne banke, koje očigledno imaju novac, da ga ne iznesu vani“.

– Treba vidjeti kako da taj novac putem isplata dividendi ne iscuri i kako ga staviti u javnu podršku privredi. Ali o tome se, nažalost, ne razgovara. Pogotovo da se vidi da Centralna banka smanji stope obavezne rezerve, ali pod uvjetom da poslovne banke za taj oslobođeni potencijal izvrše plasmane na prostoru BiH. To bi donijelo daleko više novca nego što bismo mogli da računamo u snu, koji bismo dobili negdje sa strane – smatra Dodik.

Moramo se sami dogovarati

Na pitanje koliko je važno da se svi u BiH konačno drže zajedno i da se politikantstvo ostavi po strani dok je barem na snazi pandemija, Dodik kaže:

– Moram reći da učestvujem u radu Predsjedništva, koje je donijelo važnih 18 zaključaka da se postavi neki okvir. I Vijeće ministara je donijelo niz mjera. Ali iznenadila me nesposobnost da se dogovorimo u okviru vlastitog potencijala oko raspodjele sredstava MMF-a. Žao mi je da su stranci organizirali sastanak da se riješi naše važno unutrašnje pitanje. To je bilo nepotrebno i vratilo je opet BiH na nivo stranog intervencionizma. Mi moramo samostalno donositi odluke. Pa činjenica je da u prvim sedmicama pandemije nismo mogli računati na EU, nego sami na sebe.

Podržavam stav ministra Radončića

Dodik je rekao da podržava stav ministra sigurnosti BiH i lidera SBB-a Fahrudina Radončića o pitanju migrantske krize.

– Slažem se s Radončićem vezano za migrante. One koji su ilegalno ušli, treba odmah izbaciti iz BiH. To nije humanitarno pitanje, nego sigurnosno. Drago mi što neki glas te vrste dolazi iz Sarajeva i što dolazi od čovjeka koji ima odgovornost za to. Ako se neko sjeća, ja sam o tome govorio i ranije. Ako je EU dala obećanja, neka se ona bavi time, ali ne na prostoru BiH. Mi ne možemo izdržati još šest-sedam hiljada migranata pored svih problema koje imamo – kaže Dodik.

