“Nismo rekli da ljudi ne idu na izlet, ali se mora praviti socijalna distanca”

Naglasio je kako se suosjeća sa roditeljima djece mlađe od 18 godina ili starijim osobama od 65 jer moraju vrijeme provoditi u kući, ali da moraju biti svjesni da se ta mjera pokazala vrlo efikasnom, te da ćemo brzo doživjeti ukidanje zabrana ukoliko i dalje budemo discipinirani u poštivanju propisa.

“Za mene je najgori scenarij onaj koji vidimo kao u Italiji i Španiji gdje se sportske dvorane pretvaraju u mrtvačnice, a sve zbog toga što se na vrijeme nije reagiralo, što nisu na vrijeme poduzeli aktivnosti kako bi ublažili širenje zaraze. Ova mjera zabrane za mlađe od 18 godina i starije od 65, je mjeraa svjetskih strčnjaka. Razumijem sve roditelje i penzionere, ali obratite pažnju na ono što se dešava u Kantonu Sarajevo gdje nemamo povećanje broja zaraženih. Budite disciplinovani, popust će se sa mjerama, ali je još rano za to. Što budemo discipinovaniji, to ćemo brže doživjeti vrijeme ukidanja mjera zabrane. Kada smo krenuli sa tim mjerama, veliki broj naših sugrađana nije to shvatao ozbiljno. Zahvaljujući svim naporima nadležnih, ali i medija koji su stalno prenosili apele, mjere su donijele rezultate”, kazao je Jusko za “Hayat“.

Naglašava da je danas puno manje onih koji krše mjere samoizolacije nego što je to bilo ranije.

“Najviše smo se brinuli za tu mjeru kršenja samoizolacije. Ranije smo imali preko 100 osoba koje to nisu poštovale, a u posljednja 24 sata, samo dvije osobe su prekršile tu mjeru. Dala je rezultat i odluka kojom oni koji krše samoizolaciju idu u prisilnu izolaciju. U danima vikenda više osoba krši policijski sat, radnim danima puno manje. Život i zdravlje građana su nam na prvom mjestu. I svjetski stručnjaci stalno naglašavaju da je prva stvar socijalna distanca, a druga korištenje zaštitne opreme, tako da se građani tih savjeta trebaju pridržavati. Uvjerio sam se da i na izletištima ljudi nose zaštitnu opremu”, naglasio je ministar.

“Više puta ističem da život ne trebamo zaustaviti. Nismo rekli da ljudi ne idu na izlet, ali se mora praviti razdaljina između porodica. Sada na terenu vidimo veliku socijalnu distancu. Zahvaljujem se građanima koji poštuju te mjere. Treba naglasiti da policija u posljednjih 20 dana najviše reguje po pozivima građana koji upozoravaju na one koji ne poštuju mjere, što je jako dobro. Apelujem i molim: jedna maska i rukavice koštaju oko 3 KM i puno su jeftinije nego prekršajni nalozi od 500 KM”, ističe Jusko.

Naglašava kako je puno policije na terenu te da se itekako smanjio broj nesreća i kriminaliteta otkako je pandemija.

“Puno je policije na ulici. Manje nesreća, kriminaliteta… Ovo su krizna vremena. Nikome nećemo dozvoliti da svoju sreću zarađuje na tuđoj nesreći. Radimo u punom kapacitetu i građani Kantona Sarajevo mogu da budu ponosni na policiju”, poručuje Jusko.

Kazao je i da su tražili da se više pripadnika MUP-a KS testira jer oni, naglašava, nemaju nikakav “plan B”.

“Možda druge institucije mogu angažirati za neke potrebe penzionere, studente, ljude sa biroa… Policija to ne može. Zato smo tražili da se više pripadnika policije angažira jer, ako se jedan zarazi, onda čitava smjena mora u izolaciju. Naš jedan kolega je zaražen, a njih 15-tak je u samoizolaciji”, kazao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ismir Jusko.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari