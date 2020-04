Dragan Bursać: Ernu za predsjednicu!

Piše: Dragan Bursać

Ovih dana, vidjeli ste to svi, nekakva Erna Selimović je postala zvijezda društvenih mreža u Bosni i Hercegovini. Začepila je usta i struci i nauci, rekla je svijetu urbi et orbi da je korona izmišljotina, da nju prenosi i razvija 5G mreža (kako, ako je izmišljotina nećemo nikada saznati), otkrila nam je da iza svega stoji Bil Gejts i mračnjački lobi, kojem je cilj čipovanje ljudi i to vakcinom. Jer, čemu služi 5G mreža nego da se čipuju ljudi, da se čipuje Erna iz Vareša, da se čipuje Slavica iz Laktaša, da se čipuje Pavica iz Orašja. (Sic!)

Erna kao prvi stub odbrane čovječanstva

Naravno, Bilu Gejtsu je osnovni životni cilj čipovati kolosalne umove poput Erne, kontrolisati je i tako zavući čovječanstvu do balčaka.

E sad, možemo se mi sprdati sa Ernom ili naivno, prenaivno zaključivati kako je riječ o nekakvoj opskurnoj manjini, ali tako sami sebi zatvaramo oči i uši. Ernin nastup na FB-u pogledalo je (ovako ili onako) preko pola milona ljudi. Ernu dijeli i profesor i automehaničar i vaspitačica i kasirka… Jer Erna je sve ono što je osnovni soj moje zemlje – iskrena, nepatvorena i pasionirana mržnja prema nauci. Jer nauka je u Ernimim i inim očima neukaljanim inteligencijom mračnjaštvo. Nauka je, još gore, boljševičko naslijeđe, kad su ljudi tjerani da “uče knjige” od kojih se moglo “preučiti”.

Erna kaže glasno i jasno – STOP NAUCI i svjetina je oduševljena!

Erna je lupila šakom o sto i u ime svih njih iz devedeset i neke rekla – DOSTA JE S TORTUROM OD STRANE UČENJAKA. Objektivno, da se ne lažemo, konačno je došlo njihovo vrijeme. Vrijeme neukih, umom neobdarenih, koji su dobili nepatvorenu zaštitu u kratici “svako ima pravo na svoje mišljenje” budalastom konstruktu iza kojeg se kriju svi teoretičari zavjere i bjelosvjetske budale. I to je, da se razumijemo, u nas dolazilo decenijnama. Nije Erna tek tako izmilila ispod nekog kamena sve sa svježe silikoniranim usama da bi nam prosipala sulude teorije zavjere. A ne!

Od pravoslavnih lizača kašike do Erne

Dugo to traje: od pravoslavnih lizača zajedničke kašikice po crkvama do Semira jonizirajućeg Osmanagića, koji uz amin države burgija brda oko Visokog, od vidjelica međugorskih neoporezovanih do kojekavih Torabija, i svih ostalih znanih i nezanih budala, koji decenijama pune ovaj naš prostor.

S pojavom društvenih mreža, glupost svenarodna ne samo da je ozakonjena, ona je uvedena u svaku kuću, u svaku ruku koja drži mobitel. Svaka Slavica, Marija, Erna, Đuro, Simo, Sinan, Mario sa sumnjivo završenom osmogodišnjom školom mogu uz dva klika “naučiti znanje” ili što bi Erna rekla, a slabo ko je to primijetio u njenom uratku kako nije loše znati strani jezik ili još bolje hemiju. Jer za nju i njoj slične, strani jezik i instant zanje hemije, koliko god to zvučalo suludo, predstavljaju temeljni kapital za ulazak u čudesni svijet laži, obmana i svega nakaradnog što nam je korna izbacila. Da pojednostavnim-kapital za ulazak u srž našeg društva.

I ne, ti ljudi kao i Erna nisu kreativni, oni sriču usnama dok čitaju izmišljene nebuloze, oni ne mogu i ne znaju otići dalje od uvoda, njihova pažnja je poput pažnje hiperaktivnog djeteta poslije table čokolade, ne traje duže od jednog moždanog bljeska u nekoliko sekundi. Oni nisu niti logični, ne mogu dosljedno razviti ni poštenu lokalnu “organik” teoriju zavjere. Pa tako u njih npr. sasvim normalno funkcioniše teza po kojoj korona ne postoji, ali je tako nepostojeću izazvia 5G zračenje. Velim, nije logično, ali jebo sad logiku.

Ima strašnije od ovog.

Nije Erna zajedno s ostalim ublehašima tu gdje jeste zbog sebe, nego zbog svenarodne podrške ovom ludilu. A narod, osim hudog neznanja i otopra prema nauci ima još jedan veliki, ogroman razlog da vjeruje Erni.

Pogledajte oko sebe: portparoli, ministri, dobar dio novinara, tzv. politički establišment, u većini slučajeva predstavlja konglomerat supismenih ljudi, koji su pokupovali diplome na fakultetima krajputašima. Jer njima odistinski znanje nikada i nije trebalo, jebo zanje. Znanje je u njihovom svijetu muka, impotencija, gbravljenje, gubljenje očinjeg vida i zdrave pameti…Njima su te diplome bille i ostale puka papirna ulaznica u svijet političke moći. Ili da parafraziram Milorada Dodika kako govori mladim ljudima u RS-u, džaba vam diplome i fakulteti, ako nemate partijsku knjižicu. Pa je takva diploma svrstana u primitivni alat koji zajedno s dupeuvlačenjem i partijskom knjižicom predstavlja hod na gore u našem nakaradnom društvu.

Znanje? Kao što rekoh, ko jebe znanje u ovom svijetu?!

Nije Erna ništa kriva

I onda kad tako postavimo stvari, a ne možemo nego tako, šta je Bogu i Marku Cukerbergu skrivila jedna Erna? Ništa. Ona je samo prirodni nastavak i izdanak svijeta u kojem živimo zajedno sa njom. Ništa više i ništa manje od toga. Nije ona neko biće koje odskače od prosjeka u kojem mediokriteti i klimoglavci kolo vode, dok su naučnici neka vrsta skrajnutih socijalnih slučajeva.

U ovom i ovakvom društvu, Ernu da postavite za ministricu npr. zdravstva, kao da bi neko primijetio razliku? Kao da bi neko primjetio da radi nešto drugačije od ostalih u vlasti. Ma da je stavite za člana tročlanog Predsjedništva, šta bi Erna lošije uradila od Komšića, Džaferovića ili Dodika? Ništa.

Zar je ona u stanju da indukuje više zla i toksikomanije od trojice narečenih? Nije uopšte. Dapače.

Ernino lupetanje, može zavesti već zavedene ljude, koji i s Ernom i bez Erne bacaju kamenje na zvjezdano nebo po kojem se kreću sateliti Ilona Maska. I s Ernom i bez Erne isti ti ljudi će pohoditi Visočicu i izburgijana brda, isti ti ljudi će lizati zajedničku kašiku na pravoslavnim hepeninzima ili će i sami biti teoretičari hobisti, koji ne cijepe djecu puštajući podmladak pustoj bolesti, zarazi i smrti.

Ljudi iz jazbine

Korona, njojzi hvala, perverzno zvuči, samo je izvela pred naše poluslijepe oči ljude iz svojih jazbina u kojima nema mjesta za nauku. To što hiljade, desetine hiljada naučnika radi danonoćno na vakcini ili lijekovima protiv COVIDA-19, jebe se kome u jazbini.

Samo dobro razmislite, prst na čelo pa razmislie – ako bi, ne daj Bože oboljeli, hoćete li se liječiti Erninim klipovima, Osmanagićevim jonima, lizanjem popovskih kašika, ili ćete ići u ambulantu?

Zdrav čovjek ima hiljade ubleha, a bolestan samo jednu iskrenu želju. A ova bolest baš ne bira.

Učinite sebi uslugu i u vremenu izolacije, ako već morate tražiti uzroke bolesti, vrijeme i mjesto nastanka virusa, načine funkcionisanja mobilnih mreža, obratite se nauci. Upravo je nauka fantastična, upravo je fenomenalna, upravo ona nudi objašnjenja koja su iznad svih teorija zavjere.

Jedino što je zajebano kod nauke, a time bih i zaključio, je što su knjige debele, a slova sitna. Jedino zajebano kod moderne tehnologije, poput 5G mreža je fakat da će se uz sjajne stvari i gluposti brže prenositi i širiti. Jedino zajebano kod korone je što će nam stvoriti svijet u kojem će Erna ova ili ona u ne tako dalekoj budućnosti biti ministrica, predsjednica ili neko drugo odgovorno mudo.

Živi bili, pa vidjeli!

