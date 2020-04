U zeničku bolnicu dovezena beba pozitivna na korona virus

Ovu informaciju potvrdio je dr. Ednan Drljević, načelnik Odjeljenja za infektologiju Kantonalne bolnice Zenica, piše “Avaz“.

– Tačna je informacija, najavljen je dolazak bebe i ona je pod daljnjim nadzorom pedijatara. Radi se o bebi iz Zavidovića, dojenčetu – kaže Drljević.

Ističe da zdravstveno stanje bebe, dojenačke dobi, nije ugrožavajuće, niti ima bilo kakve komplikacije.

Trenutno je na području Zeničko-dobojskog kantona 3.027 osoba pod zdravstvenim nadzorom, podaci su Instituta za zdravlje i bezbjednost hrane Zenica. Najviše njih je u Žepču i to 717, gdje je potvrđeno pet osoba sa infekcijom korona virusa, a najmanje u Usori i to devet osoba.

Kada se radi o testiranjima, do danas je u ovom Kantonu testirano 698 osoba, od čega je njih 73 pozitivno na infekciju korona virusa, dok je 615 testiranih bilo negativno.

Najviše testiranih je u Zenici i to 335 osoba, a najmanje u Usori i to svega jedna osoba. Na području Zeničko-dobojskog kantona slučaj infekcije korona virusom, za razliku od prethodnih dana, za sada ne bilježe samo Olovo i Usora, dok je najviše inficiranih bilo u Zenici i to 26 osoba. Po jedan slučaj infekcije bilježe Breza, Doboj Jug, Vareš i Visoko.

