Čerkez: Još nije vrijeme za popuštanje mjera u FBiH, pratimo i šta rade region i Evropa

Pehar je rekao da su do danas u FBiH ukupno testirane 6.174 osobe te da ih je od tog broja na koronavirus pozitivno 588.

“Među njima je nešto veći broj žena i to 320, a muškaraca 268. Najveći broj pozitivnih je u Hercegovini 270 i to u HNK 202, a u ZHK 68. Najveći broj ih je u Čitluku 74, pa onda u Mostaru 66. U protekla 24 sata u FBiH su testirane 374 osobe, a 27 je novih potvrđenih slučajeva. Što se tiče hospitaliziranih pacijenata, u FBiH ih je 63. Aktivno je u FBiH zaraženo 526 osoba, a oporavljenih je 38. Očekuejmo da će broj oporavljenih u narednom periodu rasti. Od 24 smrtna slučaja 11 je žena, a 13 muškaraca. Dvije trećine umrlih su u dobnoj grupi iznad 65 godina”, kazao je Pehar.

Čerkez je kazao da smrtnost od zaraze koronavirusom u BiH trenutno iznosi četiri posto, dodajući da je primjerice smrtnost u Italiji između 10 i 11 posto.

“Mi imamo kontinuitet u broju oboljelih. Još uvijek je taj broj zadovoljavajući, a zahvaljujući svim mjerama situacija je dosta stabilna. To ne znači da se neće pogoršavati ukoliko prekinemo poštovati sve što smo radili. U narednih 7-10 dana ćemo vidjeti ima li dodatnih obolijevanja, odnosno šta je ostavio period od pet dana kada je penzionerima bilo omogućeno da idu po penzije. Primijetili smo da se dosta ljudi pridržavalo preporuka. Za sada je to relativno stabilno”, kazao je Čerkez.

Kaže da mnogo ljudi pita u vezi s mjerama popuštanja, ali dodao je da je za to još uvijek rano.

“Pratit ćemo i region i evropske zemlje kako će to raditi. Veoma je bitno da popuštanja idu polako, da budu usklađena s epidemiološkom situacijom i rizicima. Primijetili smo i da određeni broj ljudi krši preporuke, ali to je manjina. Pozvao bih ipak građane kada vide te osobe da ih prijave policiji”, kazao je on, prenosi “Klix“.

