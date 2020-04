Helikopter će i danas gasiti požare u Mostaru i Konjicu, pomoć iz Crne Gore

Tokom jučerašnjeg dana helikopter Oružanih snaga BiH gasio je požar iznad Mostara. Riječ je o velikom požaru koji je buknuo u utorak, te se brzo proširio duž vijenca do brda iznad naselja Kuti-Livač koje je u ovom slučaju i najugroženije.

Kuće zasad na sreću nisu ugrožene, potvrdio je za Anadolu Agency komandir Profesionalne vatrogasne brigade Mostar Petar Jurić, kazavši i kako je helikopter olakšao posao vatrogascima, ali i da je teško ugasiti sve jer je požar veliki.

“Gasimo na mjestima do kojih je moguće doći. To su predjeli do kojih vode određeni putevi i na kojim nema mina iz prošlog rata. Sreća je da požar ne prijeti kućama u ovom trenutku“, rekao je Jurić.

U pomoć mostarskim vatrogascima priskočile su i kolege iz Blagaja, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a tu je i veći broj građana koji su se stavili na raspolaganje. U gašenju učestvuju aktivisti Udruženja “Jer me se tiče“, koji se dugo bore za izmještanje deponije sa lokaliteta Uborka.

“I danas ćemo imati pomoć Oružanih snaga BiH. Helikopteri će uskoro ponovo nadlijetati požar i gasiti vatru. Jučer je helikopter najviše gasio u mjestu Potporim. Radimo na ciljanim mjestima, kako bismo što je moguće više usporili širenje“, dodao je Jurić.

Iz Štaba Civilne zaštite HNK-a jučer je potvrđeno da je od Federalnog štaba zatraženo da uputi molbu Republici Hrvatskoj za ustupanje kanadera za gašenje požara u Prozor-Rami i u Konjicu. Ipak, do danas kanaderi nisu pristigli, pa su i u ovim općinama u pomoć pritrčali građani koji su gasili i tokom minule noći.

Prema riječima načelnika Štaba civilne zaštite Konjic Huseina Hodžića, danas bi Crna Gora trebala poslati tri mala aviona za gašenje od kojih bi jedan trebao pomoći u gašenju na području Općine Konjic.

“Još uvijek gori na šest, sedam lokacija, ali manjim intezitetom nego što je jučer bio slučaj. Požar je saniran na većini lokacija i vjerujemo da je ono najgore iza nas. Mi ostajemo tu, pratimo sve i gasimo koliko je moguće“, rekao je Hodžić.

Stanovništvo u Hercegovini sa zanimanjem prati vremensku prognozu za naredne dane isčekujući kišne padavine, koji bi ako je vjerovati meteorolozima, Hercegovinu mogle zadesiti u utorak.

