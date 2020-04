Raste broj oboljelih u HNK-a, najveći problem Općina Čitluk

– Kasniji slučajevi nastupili su prilikom nepridržavanja izrečenih mjera, i to najčešće tokom posjeta oboljelima. Stoga, ponovni apel svima da se do zaraženih ne ide. Ukoliko je potrebno nešto do njih odnijeti, neka se to učini na način da se potrepštine ostave ispred vrata, upozorio je.

Stolac i Neum zasad nemaju nijedan slučaj zaraze, dok je u Mostaru stanje zadovoljavajuće, s tim što se mora voditi računa o sprječavanju ulasku virusa u bolničke ustanove. U COVID 19 odjelu SKB-a trenutno se liječi 29 pacijenata, među kojim je šestoro kritičnih.

Kantonalni štab civilne zaštite na vanrednoj telefonskoj sjednici jučer je zabranio kretanja građana na području kantona izvan mjesta prebivališta, a s ciljem ograničenja civilnog saobraćaja između općina unutar Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naredba je stupila na snagu jutros u pet sati. Direktor Uprave za civilnu zaštitu HNK-a Eugen Ćubela kazao je da se Krizni štab na ovaj korak odlučio jer je situacija izmicala kontroli, te kako bi se suzbilo dalje širenje. Navodi i da je sve učinjeno na insistiranje stručnjaka.

– Odluka je donesena na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi od zaraznih bolesti. Ona glasi da je ovakve odluke dozvoljeno donositi u slučaju preporuka općinskih i gradskih štabova, što smo imali, rekao je Ćubela.

Današnja konferencija održana je bez prisustva predstavnika medija, koji su je imali priliku posmatrati video linkom, a pitanja postavljati prethodno putem maila.

