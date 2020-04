Danas temperature zraka i do 26 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima u Bosni će biti male do umjerene naoblake. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, javlja Anadolu Agency (AA).

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i pet, na jugu zemlje od sedam do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka oko četiri, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

U subotu u Bosni i Hercegovini očekuje se većinom umjereno, prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između dva i sedam, na jugu zemlje od osam do 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 25 stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U nedjelju u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i šest, na jugu zemlje od osam do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.

