Mensur Alić vlastitim sredstvima asfaltirao put dužine 400 metara

Naime, kroz njihovo naselje asfaltiran je put dužine oko 400 metara a dok su mašine privodile posao kraju radilište je bez zadržavanja na kratko obišao čovjek koji je finansirao cijeli projekat iz vlastitih sredstava, Mensur Alić.

Na trasi nije bilo vrpci, okupljenih mještana, kamera niti fotoaparata, izuzimajući portala “Tuzlarije“. Nije bilo okupljanja jer niko u ovom naselju nije ni znao da će ih obići čovjek koji je za asfaltiranje puta izdvojio značajna sredstva. Pitali smo i koliko:

“To nije važno koliko je važno da ovi ljudi i ovo naselje dobiju asfaltni put kojim idu u centar Teočaka, tu je i škola, džamija, mezarje, to je najvažnije kazao je kratko Alić dok smo koračali stazama novog asfalta.

U neformalnom razgovoru i sa smješkom na licu priča kako je veliki dio svoga djetinstva proveo upravo ovdje.

“Ovdje sam išao u školu, ovdje sam rođen, ovdje sam pojeo najviše zelenih džanarika u svom životu, ovdje su rasli moji dječački snovi da jednog dana postanem čovjek prije svega a zatim i uspješan biznismen. Snovi su mi se ostvarili, imam hvala Bogu puno toga, ne treba mi više, lijepu i skladnu porodicu, miran život i mogućnost da se borim za nove podvige. U ovom meezarju su ukopani moji roditelji koji su me baš u to vrijeme, mojih dječačkih snova učili da nije dovoljno biti samo sebi dobar već da se mora i drugima biti dobar te kako je govorio moj rahmetli otac “dobar i Bogu i ljudima”, a ja se samo trudim da opravdam njegove želje i gledao sam kada sam ovamo dolazio kako jedini dio puta koji nije bio asfaltiran u Teočaku je ovaj pa sam sebi rekao da ću ga jednog dana ja asfaltirati i eto hvala Bogu došao je i taj dan, sretan sam”,kazao je Alić.

Imam džamije u Jasikovcu Bedirhan ef. Hadžić nam je kratko prokomentarisao gestu Mensura Alića da renovira i asfaltira put u Jasikovcu.

“Prvo mi nije bilo jasno kada sam čuo da postoji neko iz daleka ko hoće da asfaltira ovoliki put nama koji živimo ovdje, jer puno je to para. Do sada nam je pomogao oko džamije svašta nešto, ali put …Hvala mu u ime džematlija, naći ćemo načina da mu se odužimo ne znam kako kao što ne znam ni čime smo to zaslužili ali nadam se da će mu to vratiti Onaj koji i daje i uzima, kazao je ef. Hadžić.

Izvođač radova je firma “Izgradnja” Teočak koja zapošljava 60 radnika a njen direktor Hajrudin Imširović nam je o kratko na kraju rekao da je njegova firma radila puno poslova širom BiH ali malo ovakvih humanih projekata kao što je ovaj.

Facebook komentari