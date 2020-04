Zalihić: “Smirivanje epidemije možemo očekivati krajem aprila”

O aktivnostima i radu Hitne pomoći govorio je kroz gostovanje, a za “Hayat” je otkrio kada on očekuje kraj pandemije u našoj državi.

– Možete li nam opisati kako funkcionišete?

Sa malim izmjenama, Hitna pomoć za vrijeme pandemije i mimo je u pruncipu ista. Bilo kakva nezgoda da se desi Hitna pomoć KS mora reagovati. Kako je nastupila pandemija mi smo se organizovali i pojačana je zaštita uposlenika ali i dezinfekcija.

– Da li je moguće da telefonski pacijenti dobiju savjete ili recepte za određene lijekove?

Što se tiče savjeta to postoji, prije pandmije je to bilo i sada postoji. Što se tiče propisivanja recepata mi to ne radimo, to nije naša dužnost.

– Kažete da je broj intervencija je manji, a šta Vas pitaju kada nazovu?

Građani su zbunjeni zbog nastale sitacije, a pacijenti zovu zbog svega. Zato je posao dispečera jako težak, jer nerijetko se desi da u jednom momentu zove 10 pacijenata.

– Hitna pomoć je dovedena i u vezu s određenim smrtnim slučajevima u KS.

Dva puta Hitna pomoć je dovedena u vezu s smrtnim slučajevima, a odgovorno tvrdim da to nije bilo tako. Nama je svaki život dragocijen i svaki pacijent, koronovarisu uzrokuje opasnu upalu pluća za koju još nema lijeka i normalno je da se svi bojimo. Vidjet ćemo šta će kazati istražni organi, ako se dokaže da su uposlenici Hitne pomoći involvirani u to snosit ćemo posljedice.

– Teško je raditi i čuvati se istovremeno, a pored toga je važno da ne uđe virus u zdravstvo. Koliko se možete sačuvati?

Svi smo mi u istom problemu i sve nas je strah, pa i same zdravstvene radnike. S druge strane zdravstveni radnici trebaju biti svjesni da su izloženi riziku. Mi smo to izabrali, i svjesni smo da je pomaganje ljudima velika čast. Zavod za Hitnu medicinsku pomoć poštuje mjere i pridržava se svega.

– Imaju li uposlenici pravo na strah?

Imaju pravo na strah ali ne bi ga trebali previše ispoljavati. Poziv zdravstvenog radnika je častan posao, koji zahtjeva i određeni dio hrabrosti. Ne bi trebalo biti među nama mjesta velikom strahu i najvažnije je da se pridržavamo preporuka.

– Kada bismo mogli očekivati završetak svega što nam se dešava?

Vrlo je neozbiljno davati procjene, možda možemo reći svoja neka nadanja. Malo ozbiljniju procjenu davati bilo bi jako neozbiljno. U KS epidemiološka situacija je poprilično dobra, i ako bi ovo išlo kao u drugim zemljama, onda bi mogli očekivati krajem aprila smirivanje epidemije. Ipak, situacija u BiH se tek zakuhava, ali nadamo se da će krajem aprila doći do smirivanja situacije.

Facebook komentari