Dr. Stevanović: Poslije 37 poziva na kraju sam dobio odgovor – ostanite kući

“Apelirao sam na odgovorne ljude da siđu i vide gdje sistem ne funkcioniše. Neke zamisli su dobro napravljene, ali očito ne funkcionišu. Ne funkcionišu iz više razloga. Telefonske linije su prezagušene. Ja sam lično probao na žalbu građana da kontaktiram, da fingiram jednu situaciju da sam bolestan, sa simptima koji bi zahtjevali da tim dođe kod mene. Poslije 37 poziva sam na kraju dobio odgovor – ostanite kući”, kazao je dr. Stevanović u razgovoru sa Almom Dautbegović – Voloder.

Poručio je da doktori i sestre sa manje straha treba da prilaze bolesnicima, uz mjere zaštite koje su moguće u ovom momentu.

“Ova situacija sa ovom nesretnom ženom koja je umrla na pragu zdravstvene institucije na Ilidži pokazuje da sistem očito nije dovoljno uvezan i nije dovoljno spreman da pacijentima pruži adekvatnu uslugu. Mi moramo pružati pacijentima uslugu, bilo da su oni zaraženi koronom ili ne. Ovdje vidim da je osnovni problem na nivou primarne zdrvstvene zaštte, odnosno na nivou Doma zdravlja. Mislim da problemi postoje i dalje kroz sistem sve do KCUS-a. Ali, treba da reagiju ministar, komandantica štaba CZ i šefica Kriznog štaba. Imate naredbe o testiranju koje se još ne provode. Još uvijek je to jedan komplikovan sistem”, naveo je on.

Kazao je i to da epidemiolozi treba da testiraju one građane za koje sumnjaju da su zaraženi.

“To smo govorili i prije deset dana, ali očito da u praksi ne funkcionira. Kod zdravstevnih radnika ima jedna pojava koja je meni vrlo čudna, da su previše uplašeni od pacijenata, odnosno zaraženih. Insistiraju na nekim full mjerama samozaštite. Ne možemo očekivati da će baš svi imati ona svemirska zaštitna odijela i da je to jedini uslov da mi pružimo pomoć pacijentu. Ni mi u ratu nismo imali zaštitne prsluke, uniforme niti mnogo štošta pa smo izlazili na prvu liniju fronta i pomagali ljudima rizikujući da nas snajper ili nešto drugo pogodi”, poručio je dr. Stevanović.

Naveo je da rukovodioci previše sjede u kabinetima, donose nardbe koje nisu konzistentne.

“Ovi donesu naredbu i puste da se ona sama od sebe realizuje što je van svake pameti u kriznom rukovođenju. Svi moraju biti terenu, među svojim izvršiocima i vidjeti šta to stvarno od onog što je naređeno ne funckoniše. Ima čitav niz stvari koje bi vidjeli da siđu među neposredne izvršioce. Ako su tražili da rade taj posao, neka ga sada rade na najbolj način, neka ne sjede u kabinetima. Ima i komoditeta među nekim mojim kolegama koji su mirnodopski naučili da se lako mogu osloniti na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite pa samo napisati uputnicu, ali ima i činjenica da u ovoj šumi naredbi koje se ne mogu realizovati nailaze sami na otpor”.

Na kraju je poslao poruku građanima.

“Molim vas, držite se mjera, zajedno ćemo ovo proći. Nemojte ih previše komentarisati, nego ih se držite. To je najbolji način da nam svima pomognete. Mi ćemo se boriti da ovaj zdravstveni sistem što prije popravimo na bolji način”, piše “N1“.

