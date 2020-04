Zvizdić o spornoj raspodjeli: Opće dobro mora biti iznad etničkog, lokalnog ili partijskog interesa

Denis Zvizdić, član Kolegija Predstavničkog doma PSBiH reagirao je na raspodjelu sredstava prema gradovima i općinama, a koja je u javnosti izazvala velike reakcije – piše Patria.

“Čitam tabelu rasporeda sredstava koje je Vlada FBiH dodijelila gradovima i općinama “u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije”, i ne mogu da vjerujem da je Vlada FBIH zaista usvojila ovako nelogičnu, nerazumnu i nepoštenu odluku o raspodjeli sredstava gradovima i općinama.

Ako je istina da je odluka ipak usvojena, onda je neophodno ozbiljno obrazloženje na temelju kojih kriterija su sredstva rasporedjena ali, pošto sam siguran da kriteriji ne postoje ili ako postoje da su samo fiktivno navedeni, jer su u sukobu sa relevantnim činjenicama, potpuno su neobjektivni, i matematički i ljudski neodrživi, onda je urgentno da se ovakva odluka odmah promijeni i uskladi sa trenutnom situacijom u čitavoj FBIH, jer smo svi u istoj situaciji, istoj opasnosti i istoj potrebi, i ovakve razlike ( od kojih cu, u nastavku teksta, samo neke navesti ) su protivne pojmovima pravde, pravičnosti, stručnosti i solidarnosti”, napisao je Zvizdić.

Dalje ističe da su neki zdravom razumu neprihvatljivi i neodrživi podaci posebno kada se ima u vidu da se u odluci kao prvi i najvazniji od kriterija navodi broj stanovnika:

Kriterij: Broj stanovnika i u skladu sa tim, iznos sredstava koji su, po glavi stanovnika, gradovi i opcine dobili od Vlade FBIH:

Cazin ima 67 000 stanovnika a od Vlade FBIH je dobio 56 000 KM, sto je 0.72 KM po glavi stanovnika,

Visoko ima 40 000 stanovnika i od Vlade FBIH je dobio 40 000 KM, sto je 1,00 KM po glavi stanovnika,

Kiseljak ima cca 24 000 stanovnika, dobio je od Vlade FBiH 300 000 KM sto je 12,50 KM po glavi stanovnika,

Kupres ima cca. 5 000 stanovnika a od Vlade FBiH je dobio 700 000 KM (?!), sto je 140 KM po glavi stanovnika,

Široki Brijeg ima 29 000 stanovnika, a od Vlade FBIH je dobio 550 000 KM, sto iznosi 19 KM po glavi stanovnika,

Novi Travnik ima 24 000 stanovnika, a od Vlade FBiH je dobio 1, 200 000 KM (??!!), sto iznosi 50 KM po glavi stanovnika,

Mostar ima 105 000 stanovnika, a od Vlade FBIH je dobio 150 000 KM, sto je 1,42 KM po glavi stanovnika,

Čitluk ima 19 000 stanovnika a od Vlade FBIH je dobio 300 000 KM, sto je 15,8 KM po glavi stanovnika,

Donji Vakuf ima 15 000 stanovnika, a od Vlade FBIH je dobio 40 000 KM, sto je 0,37 po glavi stanovnika,

Tešanj ima 46 000 stanovnika a od Vlade FBIH je dobio 30 000 KM sto je 1,5 KM po glavi stanovnika,

Grude imaju 18 000 stanovnika, a od Vlade su dobili 200 000 KM, sto je 11,00 KM po glavi stanovnika,

Bihać ima 56 000 stanovnika, a od Vlade FBIH je dobio 234 000 KM, sto iznosi 4,00 KM po glavi stanovnika,

Sanski Most ima 48 000 stanovnika, a od Vlade FBIH je dobio 100 000 KM, sto iznosi 2,20 KM po glavi stanovnika,

Posušje ima 20 000 stanovnika, a od Vlade FBIH je dobilo 200 000 KM, sto je 10,00 KM po glavi stanovnika.

Mislim da je poslije ovakvih podataka jasno zasto ovakva diskriminatorska odluka mora biti promijenjena kako bi svaki stanovnik FBIH bio isto tretiran, jer koronavirus ne poznaje etničku ili političku pripadnost. Zbog toga, da bi stvari bile vraćene u ravnotežu, opće dobro mora biti iznad etničkog, lokalnog ili partijskog interesa”, napisao je Zvizdić,piše Nap

