Nenadić: Sutra nam je najavljen let kojim se u BiH iz Švedske vraća između 35 i 100 bh. državljana

“U posljednja 24 sata bilo je 45 testiranih osoba, a ukupno je bilo 526. Od tog broja, u posljednja 24 sata nije bilo pozitivnih na testiranju, a ukupno imamo 39 pozitivnih. Hospitaliziranih osoba trenutno u KS-u je sedam. Od toga su dvije na terapiji kisikom, dvije u fazi oporavka i nemamo nikoga na respiratorima. Očekuju se rezultati za još 75 testova”, pojasnio je Nenadić.

U samoizolaciji je ukupno 1.540 osoba, a istekla je za 2.066 osoba.

“U posljedna 24 sata 54 osobe kršile su samoizolaciju od 1.042 osobe koliko bilježimo od početka evidentiranja. Kada je u pitanju krešenje policijskog sata, 31 osoba prekršila je u posljednja 24 sata, od 376 ukupno. Otprilike imamo 85 kršenja samoizolacije i policijskog sata”, izjavio je Nenadić.

Kako je kazao, na osnovu ovih podataka, može se reći da smo prilično uozbiljili ovu stvar i da se taj broj prepolovio u odnosu na raniji period.

“Nalazimo se tek na početku ove krize. Posebno skrećem pažnju da se zabrane i naredbe moraju poštivati i dalje”, poručio je Nenadić.

Podsjetio je da su prije osam dana uspostavili karantin u prostoru Studentskog doma Bjelave.

“U karantinu je smješteno 18 osoba. Situacija u karantinu je zadovoljavajuća. Sutra imamo najavljen let kojim se u BiH, tačnije KS vraća neodređen broj državljana BiH. Oni se vraćaju iz Švedske. Prema najava to je između 35 i 100 osoba. Osigurali smo sve za prihvat. Mi smo uradili ono što je naša obaveza, a to je da bez obzira o kojem broju se radina da osiguramo i odgovorajuće preglede i smještaj u karantinu na Bjelavama”, najavio je Nenadić.

Facebook komentari