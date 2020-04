Čekez: Nemojte izlaziti naredne sedmice do 12 sati zbog zdravlja penzionera

Zamolio je sve građane da u tom periodu izbjegnu izlazak vani i kretanje koliko god je to moguće, posebno na mjestima gdje se podižu penzije, poštama, uredima i trgovinama, javlja “FENA”.

Naglasio je da donešene mjere za sada daju određene rezultate, te da je i dalje veoma bitno da se građani pridržavaju mjera lične zaštite, posebno kada je njihovim starijim sugrađanima dozvoljeno da prošetaju i podignu penzije.

“Da ne bismo ugrožavali njihovo zdravlje, još jedanput vas molim da u periodu od 08.00 do 12.00 sati do naredne nedjelje ne izlazite i da starijim osobama omogućimo slobodu kretanja. Sve ćemo pratiti i sukladno tome u narednom periodu donositi mjere za stabilnost situacije, kakvu trenutno imamo”, rekao je Čerkez, te dodao da je u toku testiranja na koronavirus danas do 16 sati 41 osoba testirana pozitivno.

