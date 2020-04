Izetbegović: Od septembra krećemo u snažniju obnovu ekonomije

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović kazao je danas da Stabilizacijski zakon Federacije BiH poseban fokus ima na podršci i pomoći ranjivim grupama građana i dijelovima privrede koji su posebno ugroženi u situaciji pandemije koronavirusa Covid-19.

U intervjuu za “Fenu” Izetbegović je objasnio da će se raditi na rebalansu budžeta, smanjenju nameta koji nisu neophodni u ovom trenutku, od kreditnih do različitih fiskalnih mjera koje će pomoći kako bi se rasteretio pritisak na sve građane i privredu.

– Budžeti su fikcija, oni se planiraju i sada je neophodno uraditi potrebne rebalanse koji će fokus staviti na borbu protiv koronavirusa i ono što se odnosi na zdravlje ljudi, a potom i na ozdravljenje ekonomije. Ne smije se dogoditi da dijelovi privrede u BiH odumru u ovoj situaciji – dodao je Izetbegović, napominjući da je potrebno uraditi realne rebalanse budžeta.

Podsjećajući da je SDA podržala dosadašnje mjere, Izetbegović smatra da bi one trebale biti nešto preciznije kada je u pitanju moratorij na isplatu kredita odnosno na olakšanja i djelomični moratorij za one koji ne mogu da isplaćuju kredite te je mišljenja da mjere u tom segmentu nisu dovoljno precizne i potrebno ih je dopuniti.

– U ovakvoj situaciji počinju nervoze, panika, međusobna optuživanja, populizmi, politikanstva, rivalstva političara koji se takmiče u obećanjima, ali sve je to potrebno izbjeći, biti svjestan toga i izbjeći sve negativne momente i elemente. Trebamo se svi ujediniti u borbi protiv jednog neprijatelja – kazao je predsjednik SDA.

Napominje da je sada vrijeme za jedinstvo i slogu jer postoji mnogo dobrih prijedloga iz svih parlamentarnih stranaka i od eksperata zbog čega Izetbegović vjeruje da se može doći do veoma dobrog budžeta i prijedloga mjera te je pozvao na ujedinjenje i pomoć narodu u ovom trenutku.

Govoreći o Stabilizacijskom zakonu Federacije BiH, istaknuo je da se on odnosi i na kantone i općine, a ići će se na iste prijedloge o pravljenju rebalansa budžeta i fondova na način da se odustaje od toga što nije neophodno u ovom trenutku te da se sredstva usmjere na pomoć građanima, pomoć u borbi protiv koronavirusa te pomoć privredi.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i predsjedavajući Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Mirsad Zaimović organizirali su danas sastanak kojem su prisustvovali predstavnici svih parlamentarnih stranaka te eksperti.

Izetbegović kaže da se na tom sastanku razgovaralo o realnim i utemeljenim prijedlozima jer intervencije u budžetima i fiskalnim mjerama, ali i ekonomiji trebaju osigurati da se ne dogodi intervencija u jednom segmentu, a u isto vrijeme da se naruši drugi segment.

Zbog toga su i potrebna mišljenja ekonomista, smatra Izetbegović, a baza za donošenje ekonomskih mjera bit će prijedlog Vlade FBiH, dok će eksperti pomoći da se realno pristupi onome što predlažu predstavnici pozicije i opozicije.

Osvrnuo se na odgovor Vijeća ministara BiH u vrijeme pandemije, ocjenjujući da su neka ministarstva dobro radila, ali naglašava da sam predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija nije dovoljno vidljiv.

Kaže da se s budžetom nije trebalo kasniti. Slična stvar je i sa ostalim mjerama koje je Vijeće ministara već trebalo uraditi, a kao da se namjerno taj posao prepušta entitetima.

– Nadam se da će se Tegeltija pokrenuti, jer koliko ga poznajem on bi mogao dobar posao odraditi u ovoj situaciji, ali još čekamo da se to dogodi – kaže Izetbegović.

Imajući u vidu da će pandemija ostaviti trag na ekonomiju, Izetbegović kaže da će oporavak u ekonomskom smislu biti moguć tek kada u silaznoj putanji bude pandemija, ali je nezahvalno prognozirati kada bi se to moglo desiti.

– Moje nade su da ćemo od sada do septembra rješavati pandemiju odnosno zdravstveni problem te da će on biti u padu do tada kako bismo poslije toga krenuli u snažniju obnovu ekonomije. Tada ćemo se narednih godinu dana baviti obnovom privrede da bismo dosegli stepen kakav smo imali u februaru ove godine – mišljenja je Izetbegović, dodajući da bi se građani trebali pripremiti na to.

Ocijenio je da su građani BiH strpljivi, da su narodi u BiH naučili preživjeti mnogo gore stvari te je njihova discipliniranost od krucijalnog značaja u ovoj situaciji.

– Naša privreda je žilava. Privrednici koji su podizali BiH u posljednjih 20 godina su bez posebne pomoći i podrške u vrlo nepovoljnim uvjetima stvorili firme i načinili ih uspješnim. Oni će ovo izdržati i oporaviti se, a mi imamo i velike resurse – kazao je Izetbegović.

Istaknuo je da je šansa BiH u tome što će razvijene i bogate zemlje kojima BiH izvozi 80 posto proizvodnje, dati velika sredstva za pronalazak lijeka za virus, a BiH to ne može. Te zemlje uložit će i velika sredstva u obnovu svojih privreda.

– Radi se o hiljadama milijardi dolara i eura. Kada oni podignu i pokrenu svoje privrede tada će se i naš dio u tome svemu lako naći i oporaviti – pojasnio je Izetbegović.

Ipak lider SDA upozorio je da će se takozvani “ekonomski krvotok” usporiti zbog čega će i budžeti biti prepolovljeni te je nerealno i sebično računati da će se zadržati visoke plate.

Izetbegović se unaprijed odrekao dvije trećine svoje plate čime je želio poslati poruku i ostalima jer smatra da će to biti mjera za one koji imaju visoke plate.

– Moramo pritisak krize solidarno podnijeti. Niko ne smije imati visoke plate i niko ne smije ostati bez plate u vremenu ekonomske krize u BiH. Budžeti će biti prepolovljeni, plate će morati biti prepolovljene. Teret smanjena plata će morati podnijeti oni koji imaju visoke plate. Od neke prosječne plate pa naniže ne bi trebalo biti smanjenja – pojasnio je Izetbegović.

Zdravstveni radnici, policija i pripadnici civilnih zaštite na prvoj su linije odbrane od širenja virusa i oni brane narod BiH, napominje Izetbegović, zbog čega ih je potrebno na takav način i tretirati.

– Trebamo im pomoći da nam pomognu. Građani se za sada dobro odnose prema mjerama i zato BiH koja nije bogata zemlja bolje stoji od tih zemalja u borbi protiv koronavirusa. Pandemija koronavirusa poredi se s ratnim stanjem i to jeste tako, ali razlika je u tome što vam koronavirus ne može doći na vrata, ne može pucati na vas, morate vi otići vani i dovesti ga svojoj kući. Nemojte virus donijeti kući – apelirao je Izetbegović.

Naglasio je da je recept jednostavan, potrebno je udaljiti se jedni od drugih, ne praviti kontakte osim neophodnih i onda će pandemija gubiti snagu.

– Treba se pripremiti da ovo neće trajati tri mjeseca. Pretrpjeli smo mnogo gore i teže stvari. Svi trebamo biti disciplinirani i strpljivi, pomoći onima ko nose najteži dio problema i izvući ćemo se za godinu do godinu i pol dana – zaključio je u intervjuu za Fenu predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari