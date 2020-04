“Izliječen sam od korona virusa, nisam se plašio”

Bužanin je jedan od osoba koja je, u Konjicu, na jugu Bosne i Hercegovine, dobila korona virus nakon proslave godišnjice kompanije Igman.

Od prvog prijavljenog slučaja 5. marta pa do kraja ovog marta u BiH je registrovano 368 zaraženih osoba. Deset osoba je preminulo usljed posljedica COVID-19 bolesti. Prema posljednjim informacijama kriznih štabova, u Bosni i Hercegovini se 17 osoba oporavilo od korona virusa.

Među njima i tridesetsedmogodišnji paroh Milan Bužanin, jedna od 26 zaraženih osoba iz Konjica.

“Na večeri nakon proslave 70 godina kompanije ‘Igman’ u Konjicu smo sjedili sa direktorom ‘Slobode’ iz Čačka. I čovjek kada se vratio u Srbiju saznao je da je on pozitivan na korona virus. Onda je obavijestio nas koji smo sjedili sa njim da je on pozitivan. Mi smo se tako prijavili u epidemiološku službu, stavljeni smo u samoizolaciju. Nakon nekoliko dana testiranjem je utvrđeno da smo pozitivni na korona virus”, kaže Bužanin za “RSE“.

COVID-19 kod Bužanina je imao blagu manifestaciju, te osim blago povišene temperature tokom nekoliko dana dvosedmične izolacije, drugih poteškoća nije imao.

“Dobro sam ja u suštini bio i sve ove dane kada sam znao da sam pozitivan. Nisam imao neke simptome. U jednom trenutku mi je samo bila blago povišena temperatura 37,3, a ostalo mi je uglavnom bilo bez simptoma”, kaže Bužanin, te navodi da je oboljelim od COVID-19, barem u njegovom slučaju, savjetovano da piju što više toplijih napitaka, vitamina C, te da u slučaju povišene temperature iznad 38 stepeni piju paracetamol.

Zaraženost korona virusom proširila se u ovom hercegovačkom gradiću nakon proslave 11. marta, jedna osoba smrtno je stradala, a među zaraženim nalazi se i direktor kompanije “Igman” Đahid Muratbegović.

Konjički paroh ističe da je po saznanju da ima COVID-19 kontaktirao sve osobe za koje se mogao sjetiti da je bio sa njima u kontaktu, da na sreću niko od njih nije bio zaražen, da su ljudi uglavnom bili u samoizolaciji, te da je nekoliko ljudi testirano negativno.

Njegova supruga je takođe testirana, no ona je bila negativna i od samog početka bez ikakvih simptoma, kao i njihovo dvoje djece.

“Mi smo pet dana bili zajedno dok smo saznali taj podatak da je ovaj čovjek iz Srbije pozitivan i tek onda kada sam ja otišao u samoizolaciju odvojio sam njih od sebe”, kaže paroh.

Jedna trećina populacije nalazi se u samoizolaciji zbog korona virusa, više od 42.000 ljudi širom svijeta preminulo je usljed zaraženosti. Kako te činjenice podnosi osoba koja boluje od COVID-19?

“Nisam imao sam strah od bolesti. Više me je plašilo u tih nekoliko dana koliko ja nisam znao da nosim virus da li sam ja nekome prenio ko je slabijeg zdravstvenog stanja. To je jedini strah koji sam imao i to je jedina misao koja je bila usmjerena u tom trenutku prema tim ljudima i stalno sam ih kontaktirao i molio da se prijave, da se testiraju da ostanu kod kuće”, navodi Bužanin koji dalje apeluje svim ljudima da ne izlaze bez potrebe, da se ne sastaju.

“Jednostavno, ovo je jedini način da se uspori širenje ovog virusa, jedini način da o svojim bližnjima koji su slabijeg zdravstvenog stanja povedemo računa da ne bi bili zaraženi i nažalost i preminuli od te bolesti. Jednostavno, ova bolest će tako i proći i definitivno će veliki broj ljudi biti zaražen jer ovo je takva bolest koja se brzo širi i ne bira”, kaže Bužanin i dodaje da se uz sve mjere prevencije i pridržavanja mogu smanjiti negativne posljedice i smrtni ishodi.

Nakon dvije sedmice života uz korona virus, Milan Bužanin je u ponovljenom testu u subotu 28. marta dobio negativan rezultat. Još uvijek čeka rezultate na drugi test za koji očekuje da će dobiti ponovo potvrdan odgovor da je izliječen od COVID-19, nakon čega se nada da će mu biti ukinuta samoizolacija kako bi se mogao vratiti redovnim poslovima onoliko koliko je to moguće.

“Imam dosta starih i nemoćnih ljudi rasutih po području Jablanice, Konjica i Prozora koji ne mogu sada da izađu pa ću se potruditi da ih sve obiđem, da im odnesem i kupim ono što im treba i da ih snabdijem osnovnim životnim namirnicama i svim onim šta njima treba da funkcionišu u životu”, kaže konjički paroh Milan Bužanin.

U Bosni i Hercegovini je do 31. marta prijepodne registrovana 411 zaražena osoba korona virusom, dok je deset preminulo.

Korona virus se krajem prošle godine pojavio u kineskom gradu Wuhanu, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je globalnu pandemiju COVID-19 jer se virus proširio u 178 država i teritorija.

U svijetu je korona virusom zaraženo više od 859.000 ljudi, a od posljedica bolesti koju virus izaziva umrlo je više od 42.000 ljudi. Izliječeno je više od 178.000 oboljelih.

