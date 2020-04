Vozači, oprez: Poledica i odroni na putevima

Skreće se pažnja i na učestale odrone zemlje ili kamenja i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15. aprila. Iz BiHAMK-a savjetuju maksimalnu opreznu vožnju na svim dionicama, prilagođenu uslovima na putu.

Pojačana je frekvencija teretnih vozila u oba smjera na GP Gradiška, kao i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na GP Karakaj.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).

Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Potpuna zabrana kretanja u BIH na snazi je od 20.00 sati do 5.00 sati.

Apeluje se na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 5.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je na putnom pravcu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad od 9.00 do 15.00 sati.

