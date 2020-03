Testiran je 21 uzorak, a pozitivan je jedan iz Gornjeg Vakufa i tri iz Bihaća, potrvrdila je to za Faktor prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

Ukupono je u BiH do sada bilo 413 pozitivnih na koronavirus. Taj broj uključuje sve do sada pozitivne slučajeve, one koji se vode kao oporavljeni, kao i preminule, prenosi “Faktor“.

