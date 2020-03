Fahrudin Radončić: “Koordinaciono tijelo BiH treba voditi neko iz medicinske struke, epidemiolog ili infektolog”

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić izjavio je danas u Sarajevu kako više ne želi biti na čelu Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje ljudi te da na čelu tog tijela treba biti neko iz medicinske struke, a dodao je i kako ne želi imati dodira s donacijama, javlja Anadolu Agency (AA).

Radončić je na konferenciji za novinare u Sarajevu saopštio kako napušta čelnu poziciju u Koordinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Radončić je kazao kako misli da je Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje završilo svoju stratešku ulogu, te, kako je rekao, “ono sada postaje jedno veliko skladište u koje će dolaziti humantarna roba, razne medicinske potrepštine, kreveti, lijekovi, a nada se i respiratori i testovi“.

“Mislim da je sada faza kada to tijelo treba prepustiti menadžerima, strateški da znaju šta da rade, a da to operativno rade knjigovođe, računovođe i humanitarni operativci. Mislim da sada Koordinaciono tijelo ima sva iskustva i koordinate kako da se ta pomoć dijeli, i ja kao ministar i predsjednik jedne velike stranke, da budem iskren, ne želim da imam kontakt s sa humanitarnim radom, jer to bolje od mene znaju raditi stručnjaci za tu oblast“, rekao je Radnočić.

Podvukao je kako Ministarstvo sigurnosti mora nastaviti raditi u punom kapacitetu, te dodao: “Mislim da sada Koordinaciono tijelo treba da vodi neko iz medicinske struke, neki dobar infektolog, epidemiolog ili neki vrsni menadžer iz zdravsta, neka odrede nadležni organi.”

On je naglasio kako će se kao ministar sigurnosti i dalje nastaviti maksimalno baviti svojim poslom, koordinacijom, radom, pomoći i sve što ministarstvo zahtijeva.

Upitan kako će se država u narednom periodu odnositi prema onima koji budu nastavili kršiti mjere nadležnih organa, odnosno da li će biti krivično gonjeni, Radončić je kazao:

“Oni moraju biti krivično gonjeni, mi danas imamo visoku stopu smrtnosti u odnosu neke zemlje, imamo čak 10 mrtvih, toga će biti mnogo više. Ljudi koji hodaju i šire virus su pratično hodajuće ubice, država ima pravo da zaštiti većinu, odnosno ljude koji se pridržavaju toga, tako što će pokrenuti krivičnu odgovornost, toga će sigurno biti.”

Vijeće ministara BiH formira Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Tijelo čini devet članova Vijeća ministara BiH, po pet članova iz vlada Federacije i RS-a i dva člana ispred Vlade Distirkta Brčko.

