Vremenska prognoza: Danas i sutra uz padavine, od četvrtka razvedravanje

U večernjim satima očekuje se smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, javlja Anadolu Agency (AA).

Jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i tri, na jugu od šest do devet, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između jedan i sedam, na jugu zemlje od devet do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura oko nula, a najviša dnevna oko tri stepena.

Prema mjerenjima u osam sati visina snježnog pokrivača na Bjelašnici iznosi 60 centimetara, a Han Pijesku i Ivan Sedlu po dva.

Jutros je na Bjelašnici izmjereno minus deset stepeni, u Sarajevu minus jedan, a najtoplije je bilo u Neumu i Trebinju, devet stepeni.

U srijedu u jutarnjim satima padavine su moguće na istoku i jugoistoku Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Više oblačnosti prije podne u centralnim i istočnim područjima. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

U Hercegovini bura koja će krajem dana oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus šest i nula, na jugu zemlje do četiri, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između dva i osam, na jugu i sjeveru zemlje do 12 stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U četvrtak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus pet i nula, na jugu zemlje do tri, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između sedam i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus jedan i pet, na jugu zemlje do sedam, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između devet i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

