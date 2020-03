Ako Skenderija bude izolatorij, svi mi, vlasnici radnji i naši radnici, možemo na ulicu narednih godinu dana

Danas je ministar zdravstava KantonaSarajevo Rusmir Mesihović izjavio da se razmatra sopcija da Sportska dvorana Skenderija bude izolatorij za oboljele od korona virusa.

– Na taj način bismo odvajali pozitivne od negativnih i one s blažim simptomina. Ovo je sve zbog prevencije. Srbija ima 3.000 kreveta. I mi moramo širiti kapacitete. To je za sada najrealnija opcija – rekao je Mesihović.

Ovaj prijedlog uznemirio je vlasnike brojnih privatnih radnji koje se nalaze u ovome centru.

Ovim vlast nas hoće da nas ubije. Ako u dvorani postave izolatorij, jasno je da će čitava Skenderija, ukuljujući i trgovački dio biti pod zdravstvenim embargom. I ne bi to bio poblem da se ovdje radi o dvije do četri sedmice. Međutim, ako se tamo postavi izolatorij, on će tu biti mjesecima, čak godinama. To znači da mi svi koji radimo možemo zaključati svoje radnje i pravo na ulicu”, kaže za DEPO Portal jedan od vlasnika radnji u Skenderiji koji je želio da ostane anoniman.

Osim privatnih radnji, u Centru Skenderija se nalazi niz drugi kulturnih i sportskih organizacija, koje bi zbog ovoga morale da obustave svoje rad za duži vremenski period,piše Depo

U narednim danima će se vidjet da li će ovdašnja vlast stvarno jedan od centralnih objekata u gradu pretovoriti u izolatorij.

Facebook komentari