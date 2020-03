Nakon sunčanog nedjeljnog jutra, stiže promjena vremena

Vjetar će biti slab sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusa, prenosi Anadolu Agency (AA).

Osjetnija promjena vremena očekuje se početkom sedmice. Tako se u ponedjeljak u Bosni prije podne očekuje jače naoblačenje. U poslijepodnevnim i večernjim satima će padati slaba kiša. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka, oblačno na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 0 i 5, na jugu do 9 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje od 15 do 19.

Iz FHMZ-a kažu da se u utorak u Bosni i Hercegovini prognozira pretežno oblačno vrijeme. Većinom će padati susnježica ili snijeg, na jugu zemlje kiša. Padavine su slabog intenziteta. U večernjim satima smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između – 3 i 1, na jugu od 6 do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 9 do 13.

Padavina su moguće i u jutarnjim satima u srijedu na istoku i jugoistoku Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu zemlje se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti prije podne u centralnim i istočnim područjima. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini bura koja će krajem dana oslabiti. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između – 6 i – 1, na jugu zemlje do 4. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni, zaključili su iz FHMZ-a.

