Meteorolozi najavili novi snijeg u BiH

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19°C.

U ponedjeljak u Bosni će doći do jačeg naoblačenja. U poslijepodnevnim satima će padati slaba kiša koja bi tokom noći na utorak prešla u susnježicu i snijeg. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka, oblačno na sjeveru Hercegovine, prenosi “N1“.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 14 do 18°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Većinom će padati snijeg ili susnježica, na jugu zemlje kiša. Prestanak padavina u poslijepodnevnim satima i postepeno razvedravanje tokom noći na srijedu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu od 5 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C, saopćeno je iz FHMZBiH.

