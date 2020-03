Nedim Sladić: U BiH stigao pijesak iz pustinje Karakum

“Iako smo skoro svi upoznati i, manje-više, navikli da nam pijesak nakratko zamuti nebo u toplijem dijelu godine s jačim južnim vjetrom koji pristigne sa pustinjskog područja sjeverne Afrike, ovoga puta svjedočimo pomalo drugačijoj i za naša područja nesvakidašnjoj situaciji, jer nam je pijesak stigao iz pustinje Karakum, tačnije iz srednje Azije, pustinji koja se nalazi istočnije od Kaspijskog mora”, kazao je Sladić.

Istakao je da su proteklih dana nad područjem srednje Azije vladale prilično dinamične vremenske prilike.

“Postojao je tzv. ‘osmica ili dipol blok’ u kojem se sjevernije od pustinje Karakum nalazilo polje povišenog atmosferskog pritiska koje je uzrokovalo stabilne vremenske prilike nad Kazahstanom i Uzbekistanom, da budem precizniji, nad Aralskim jezerom, dok se nad područjem Irana nalazilo polje sniženog atmosferskog pritiska u kojem je vladalo promjenjivo vrijeme praćeno padavinama. U smjeru kretanja ova dva sistema, te zbog vrlo jake razlike u pritiscima prevladavao je vrlo izražen istočni vjetar po visini. On je zahvaljujući sniženom pritisku koji se nalazio južnije od pustinje usisao veće količine pustinjskog pijeska, a potom ih u jednom proširenom kanalu, prateći smjer strujanja, na daljinu usmjeravao preko Kaspijskog mora prema sjevernoj obali Crnog mora, a potom i preko većeg dijela zapadnog i sjevernog Balkana. Interesantno je da se tih dana i nad istočnim Sredozemljem nalazilo sniženo polje atmosferskog pritiska koje je potpomoglo usmjerenje strujanja prvobitnog kanala prašine prema Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Područje tuzlanskog kantona je jučer najprije osjetilo porast koncentracije čestica prašine u zraku PM10, a potom i veći dio bosanskih područja. Zbog toga jutros, kao posljedicu, imamo izraženije aerozagađenje zbog povećane prisutnosti čestica prašine u zraku, a kvalitet zraka u mnogim sredinama je vrlo nezdrav”, rekao je Sladić.

Napomenuo je ipak da nema razloga za preveliku brigu zbog novonastalnih vremenskih prilika jer će se zrak brzo raščistiti.

“Da bismo pokazali da je ovo prilično rijetko, treba pregledati sinoptički materijal u prošlosti, i vidjet ćemo da se na području Bosne i Hercegovine ovakav slučaj desio svega dva puta, i to oba puta u februaru mjesecu, 2001. i 2003. godine kada je nad ovim područjem vladalo dominatno istočno i sjeveroistočno visinsko strujanje i prilično suho vrijeme, bez većih padavina. Nema razloga za brigu, jer će se s promjenom strujanja na sjeverno i sjeverozapadno brzo raščistiti zrak, i to već sutra do kraja dana, s obzirom da se nama približava nova hladna fronta koja u zadnje dane mjeseca marta donosi promjenjivo te ponovo hladnije vrijeme”, dodao je.

Napomenuo je da u narednim danima vremenske prilike neće biti stabilne.

“Današnji dan stabilan, naročito u Bosni, dok u nedjelju vrijeme nam se ponovo kvari. Naime, nad našim područjem sjevernije se nalazi utjecaj visinske doline i njena cirkulacija u sjeveroistočnom strujanju i nešto vlažnog zraka, dok u prizemlju imamo pritisak oko normale, stoga vremenske prilike neće biti posve stabilne, naročito u drugom dijelu dana kada se, nakon sunčanijeg prijepodneva, na sjeveru, sjeveroistoku, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima očekuje prolazno naoblačenje praćeno kratkotrajnom kišom i pljuskovima. U noći usljed približavanja frontalnog poremećaja prognozira se jače naoblačenje koje zahvata sjeverozapadnu Bosnu. Vjetar će i sutra biti slab, većinom sjevernog smjera, ali će temperature zraka biti ugodne i u većem dijelu zemlje između 13 i 20 ºC”, kazao je Sladić te dodao da će u ponedjeljak biti pretežno oblačno vrijeme.

“U ponedjeljak se preko naše države premješta hladna fronta koja sa sobom vuče i hladniji zrak. Uglavnom prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremene slabe padavine od popodneva, a pritjecaj osjetno hladnijeg zraka sa sjevera do kraja dana zahvata cijelu zemlju uzrokujući osjetniji pad temperature zraka. Djelimično vedro prognozira se u većem dijelu niske Hercegovine. U Krajini se prognozira snijeg od početka i u nižim područjima, dok u ostatku zemlje kiša prije nego pristigne hladniji zrak što uzrokuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg, uglavnom prema večernjim satima te naročito u noći na utorak. Prolaskom fronte zapuhat će umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a potom okreće na sjeveroistočni, umjerene jačine. U Hercegovini ponovo sve jača bura. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 2 u Krajini, u ostatku zemlje od 5 do 10 ºC, a u Hercegovini od 12 do 16 ºC”, rekao je Sladić.

Na kraju je istakao da se potpuni prestanak padavina u većem dijelu zemlje prognozira krajem srijede.

“Zahvaljujući utjecaju visinske doline u utorak i srijedu po visini, hladnoj zračnoj masi te povišenog atmosferskog pritiska u prizemlju u gradijentnom polju, prognozira se pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa snijegom, jačim u centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača 5 do 10 cm. Padavine krajem utorka prestaju na sjeverozapadu zemlje gdje dolazi do razvedravanja pa će tamo srijeda biti sunčanija, a potpuni prestanak padavina u većem dijelu zemlje prognozira se krajem srijede. Puhat će umjeren vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Slabljenje vjetra u srijedu poslijepodne. Jutarnje temperature zraka idu u minus, uglavnom od -4 do 0, na jugu do 6 ºC, a najviše dnevne od -2 do 3 ºC, na jugu do 12 ºC”, zaključio je Sladić.

