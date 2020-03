Dodik se potužio na FBiH: “Navodno imaju manje zaraženih, a već imaju tri smrtna slučaja”

“Federacija će nama predstavljati potencijalno mjesto širenja epidemije. Mi kada smo kretali sa uvođenjem mjera oni su to prespavali. Kada smo zatvarali škole, oni su još uvijek bili u školama, kada smo zatvarali kafiće, oni su još uvijek bili u kafićima… Oni navodno imaju manje zaraženih a već imaju tri smrtna slučaja. Oni ne jure klastere kako smo mi to radili. Sanirali smo ulaske. Moramo vidjeti šta ćemo ako se to proširi u Federaciji i to je naša velika briga”, kazao je Dodik.

Navodi kako nadležni u Federaciji BiH nisu ozbiljno shvatili situaciju.

“Mi ćemo u subotu imati sjednicu entitetskog parlementa i uvest ćemo vanredno stanje. Bit će nam moguće brže donošenje odluka kada je riječ o nabavkama i drugim nadležnostima”, rekao je Dodik, prenosi “RTRS“.

Napominje kako je medicinski tretman na području RS-a bio sveobuhvatan i kako su uvođenjem mjera karantina na granicama bitno smanjili broj ljudi koji dolaze.

Obraćanje Milorada Dodika #RTRS #UŽIVO Gepostet von RTRS vijesti am Donnerstag, 26. März 2020

“Osnovna stvar je da jurimo sve one koji su imali kontakt sa zaraženima kako bismo putem testiranja mogli da spriječimo širenje. Neophodno je da se svi kojima je utvrđena infekcija zadrže u određenom prostoru”, istakao je on.

Prema njegovim riječima, mjere policijskog sata dale su značajne efekte.

“Tim koji rukovodi je zadužen za nabavku određenih materijala, prije svega respiratora. Opšta je jurnjava za respiratorima. Napore radimo danonoćno. Pokušavamo da ne napravimo nijedan propust koji bi napravio određenu štetu”, istakao je Dodik.

