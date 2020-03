Prim. dr. Avdić: Troje na respiratoru i to su teški slučajevi

“Tokom jučerašnjeg dana testirano je18 ljudi, šest je pozitivnih – dva iz Mostara, tri iz Širokog Brijega i jedan iz Gruda. Što se tiče Mostara, imamo dva dodatna slučaja na one koje smo do sad imali i sada je to ukupno 9. Razvila su se dva klastera, jedan je na području Sveučilišne bolnice Mostar i drugi je na Aerodormu gdje imamo dva slučaja i u SKB imamo šest slučajeva”, istakao je prim.dr. Avdić.

“Što se tiče ljudi koji su smješteni u izolatorij, njih je sedam. Imamo troje na respiratoru i to su teški slučajevi, jednog na kiseoniku i ostali su u poboljšanju. Trenutno smo pojačani sa dva epidemiologa i naš tim funkcioniše na čitavom HNK i imamo mogućnost da savjetujemo i pomognemo onima kojima pomoć treba”, kazao je, prenosi “N1“.

