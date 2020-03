Zaraženi koronavirusom moraju biti mjesec u izolaciji i dva puta negativni na testu

Zdravstvene vlasti u Kini praktikovale su da one koji su bolovali od Covida-19, i nakon što izbace virus i svog tijela, drže u dodatnoj izolaciji. Takva praksa će biti primijenjena i u našoj zemlji.

“Nakon dva negativna testa preporučuje se da osoba duži period bude u izolaciji kako bi se smatrala potpuno izliječenom, što znači da otprilike mjesec moraju biti zatvoreni oni kod kojih je potvrđen koronavirus”, pojasnio je za “Klix” Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje u Ministarstvu zdravstva FBiH.

On dodaje kako je normalan slijed događaja da zaraženi koji su u samoizolaciji direktno mogu ugroziti svoje ukućane, ako borave u istom prostoru s njima. Zbog toga savjetuju kako je najbolje da budu izolirani sami u jednoj sobi, ukoliko nisu hospitalizirani. To se prije svega odnosi na one osobe koje su zaražene Covidom-19, ali ne pokazuju nikakve simptome.

“Svi ukućani pri tome se smatraju potencijalno zaraženim osobama. Zaražena osoba u kućnoj izolaciji neće izaći iz kuće dok svi ukućani ne budu negativni na testu. Suština svega je izolacija. Ukoliko nemate simptome, onda nemate ni terapiju. Ako dođete u fazu da osjećate neke simptome, onda imate podršku struke i potrebnu terapiju. Svi potencijalni nosioci virusa prate se na osnovu njihovog zdravstvenog stanja. Ali naglašavam da ljekari neće pustiti nikoga iz kuće dok se ne testira još dva puta i ne bude negativan. I u fazi nakon toga čovjek još jedno vrijeme treba biti u izolaciji”, dodaje Čerkez.

On podsjeća na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kada je riječ o testiranju. Kako napominje, ljudi se testiraju na osnovu epidemiološke povezanosti sa zaraženima te na osnovu medicinskih indikacija, to jeste simptoma na bolest.

U vezi sa žalbama javnosti kako se ne provodi dovoljno testiranja u BiH, Čerkez govori da bh. zdravstvene vlasti sve aktivnosti provode u skladu s preporukama WHO-a.

“Veliki broj ljudi u Kini također nije bio testiran na početku epidemije, ali u narednoj fazi ćemo imati puno više testiranja. Ako pratite sliku kretanja epidemije u našoj zemlji, možete vidjeti da od 16. marta počinje rasti broj testiranih. Tako da, to pokazuje koliko se testira i kada treba da se testira. Lako je biti ljekar iz sobe, struci treba prepustiti da radi svoj posao. Epidemiolozi su postavili kriterije na osnovu mišljenja WHO-a i tako se provode sve aktivnosti”, zaključio je Čerkez.

