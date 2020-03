Nenadić saopštio nove mjere u Sarajevu, sve se zatvara u 16,30

Zbog uvođenja policijskog sata koji će u Federaciji BiH trajati od 18.00 do 05.00, Vlada Kantona Sarajevo danas je donijela odluku o ograničavanju radnog vremena svih prodajnih objekata, ali i apoteka na području Kantona i to do 16.30, prenosi “Fokus“.

Na vanrednojsjednici Vlade KS je također odlučeno da se formira posebna budžetska stavka iz koje će biti izdvojeno milion KM za nabavku medicinske opreme, dok će za podršku privrede pogođene koronavirusom biti izdvojeno gotovo pet miliona KM.

Pored ostalog, donesena je i odluka o prestanku naplate parkinga osim zatvorenih od 08.30 do 13.30 sati.

Premijer KS Mario Nenadić je danas na pres-konferenciji apelovao na građane da se strogo pridržavaju donesenih naredbi i mjera i da ostanu u svojim kućama, a posebno oni kojima je naređena samizolacija.

U tom kontekstu i ministar unutrašnjih poslova KS Ismir Jusko kazao je da u proteklom periodu policija prilikom provjere osoba koje imaju rješenje o samizolaciji, nije zatekla u kući gotovo 60 osoba, što je, istakao je, vrlo neodgovorno.

