Bh. entitet RS ograničava kupovinu: Jedna osoba može kupiti 10 kg brašna

Štab RS za vanredne situacije će danas donijeti mjeru o ograničenju količine robe široke potrošnje koju može da kupi jedno lice, rekao je premijer RS Radovan Višković.

Višković je rekao da je riječ o mjeri o maksimalnoj količini koju će moći jedno lice da kupi u trgovini.

On je naveo da se to odnosni na brašno, ulje, šećer, so i ostale količine potrepštine, te da će količina brašna biti ograničena na deset kilograma.

– Ne treba da se prave kućne zalihe, gomila roba i pravi nestašica – rekao je Višković i dodao da će Vlada RS sa Vladom Srbije ići u nabavku većih količina pšenice, ulja, soli, šećera.

Naveo je da u ovom momentu u RS ima dovoljne količine osnovnih životnih namirnica, ali da će se ići u nabavku većih količina.

On je najavio i mjeru da ko prekrši mjere kućne samoilozacije, biće objavljeni njegovi podaci i smješten u šatorski karantin.

Višković je naglasio da će se obratiti Oružanim snagama sa kojima smještajnim kapacitetima raspolažu u RS da se mogu pripremiti za prihvat, ako bude potrebe.

Sastanku su pored Viškovića, prisustvoli i predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije i ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića, na kome se razmatra trenutna epidemiološka situacija u vezi sa pojavom virusa korona u Republici Srpskoj, prenose “Vijesti“.

Facebook komentari