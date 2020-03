Bračni par iz BiH zaražen korona virusom: “U kućnom smo karantinu”

Njima je korona virus jučer otkriven.

“Jučer sam saznala dijagnozu od lokalnog zavoda za zdravstvo. Testirana sam još u srijedu, a u ponedjeljak sam osjetila simptome, groznicu, bol u prsima, blagu temperatura i jak umor. Pripisala sam to tada običnom gripu. U utorak navečer mi je radni kolega javio da je pozitivan na koronu. U srijedu sam se javila telefonom koji je otvoren za slučajeve sumnje na korona virus, zapisali su moje podatke, simptome i moj kontakt s pozitivnom osobom. Nakon nekoliko sati mi je javljeno da ću biti testirana. Iste večeri došli su ko mene kući u uzeli bris iz nosa. Jer nije nam dozvoljeno da posjećujemo doktore ili bolnice na svoju ruku ukoliko osjetimo bilo kakve simptome“, kazala je Ivana za portal “Bugojno-danas.info“.

Na pitanje zna li gdje je mogla ‘pokupiti’ virus, Ivana je kazala:

“Vjerovatno preko muža. U međuvremenu se testiralo još nekoliko radnih kolega koji su također pozitivni – svi imaju jedno zajedničko, bili su na izletu na skijanju i nakon toga u jednom apres-ski lokalu. Moj muž je četvrti dan nakon tog izleta pokazao simptome. On nije testiran jer nije bio u kontaktu sa osobom koja je bila pozitivna“.

Ivana se, uprkos što je pozitivna, nalazi kod kuće u izolaciji, a ne u bolnici…

“U kućnoj smo samoizolaciji, bolje rečeno karantinu. Zabranjeno nam je kretanje van stana i primanje bilo kakve posjete, jer smo razvili samo blaže simptome i u našem slučaju nema potrebe za liječenjem u bolnici.”

Na pitanje šta su im doktori preporučili od lijekova, Ivana je kazala da im je “za ublažavanje simptoma propisan paracetamol“.

Austrija je 12. zemlja po broju zaraženih u svijetu i trenutno je 2.847 pozitivnih na korona virus. Osam osoba je do sada umrlo…

“Kretanje je ograničeno. Dozvoljeno je napuštati dom za kupovinu neophodnih namirnica (hrana, lijekovi itd.). Do 13.4. su produžene sve mjere sigurnosti. Vrtići, škole, fakulteti, trgovine (osim za prehranu) su zatvorene, a drogerije, apoteke, benzinske pumpe su otvoreni. Mali obrti, se boje za egzistenciju ali vlada je obećala pomoć. Odobre je i kretanje do posla i nazad, te onima koji pomažu starijima. Neke pokrajine (Tirol) su u potpunom karantinu. Policija kontroliše i kažnjava svakog ko se ne drži pravila. Meni je danas šesti dan od početka bolesti i na nogama sam već, obavljam kućne poslove. Bitno je da se pridržavate pravila i restrikcija nametnutih od vlade, jer samo tako možete spasiti nekoga ko spada u rizičnu grupu. Nemojte biti sebični i mislit da se baš vama to ne može dogodit. Svi mi imamo voljene bake, dede, nene, majke itd i želimo da nam još dugo požive“, kazala je Ivana za portal “Bugojno Danas”.

