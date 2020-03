Ujutro će biti pretežno sunčano i toplo, tokom dana uz umjerenu oblačnost. Meteorolozi za poslijepodne najavljuju naoblačenja uz slabu kišu na zapadu i sjeveru naše zemlje.

Vjetar će biti umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, u drugom dijelu dana sjeverni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od četiri do devet stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21, ponegdje na sjeveroistoku i istoku do 23 stepena Celzijusa.

