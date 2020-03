Čengić: Zaražena iz Goražda nije imala nikakve simptome korona virusa

Kako saznaje “Fena”, riječ je o direktorici kompanije namjenske industrije „Ginex“ Muneveri Fočo koja se trenutno nalazi u kućnoj izolaciji, a koja je prisustvovala nedavnoj proslavi povodom 70 godina kompanije „Igman“ u Konjicu gdje su također zabilježeni slučajevi koronavirusa.

Komandant Štaba civilne zaštite BPK Goražde Edita Velić potvrdila je Feni da će večeras u 21.30 sati biti održana sjednica štaba u proširenom sastavu, povodom novonastale situacije

– Situacija je sada mnogo ozbiljnija i vjerovatno će u skladu s tim biti donesene nove naredbe – kazala je Velić.

Član Kriznog štaba ministarstva zdravstva Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, direktor goraždanskog Doma zdravlja dr. Edin Čengić kazao je da ne treba stvarati paniku

– U ovom trenutku bitno je da ostanemo ‘hladne glave’, ali maksimalno odgovorni. Prva mjera koja se treba poduzeti je da se identificiraju svi koji su bili u kontaktu sa osobom čiji je nalaz potvrđen da bi se oni smjesta stavili u 14-dnevnu izolaciju, a sigurno će i osobe koje su sa njima bile u kontaktu trebati izolirati. To je nešto što je neminovno, a koliki je to broj osoba to će se morati utvrditi –naglasio je on.

Dr. Čengić je naglasio da ne mora značiti da će doći do masovnog razbolijevanja

– Mobilni tim Doma zdravlja Goražde je išao danas da uzme uzorak za testiranje od pacijentice i ona je bar do danas bila asimptomatska, znači nije imala nikakve simptome. Bila je afebrilna i nije imala ni povišenu temperaturu i ne mora značiti da će se razviti klinička slika ni kod nje ni kod osoba koje su bile s njom u kontaktu, ali se mjere izolacije moraju poduzeti – kategoričan je Čengić.

Dodao je da će u izolaciju ići i mobilni tim Doma zdravlja koji je uzimao uzorak

– Članovi mobilnog tima, iako raspolažemo sa skronom opremom, bili su propisno zaštićeni, ali ipak ćemo ih poslati u izolaciju – dodao je on.

Uputio je apel osobama koje su bile u kontaktu sa pacijenticom kojoj je potvrđen koronavirus da se jave epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo BPK ili Operativnom centru BPK na broj 121.

