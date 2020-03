Nakon proljetnih dana stiže nam promjena vremena, očekujte padavine

U Bosni i Hercegovini jutros je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -5 stupnjeva, Drvar -3, Bugojno -1, Bjelašnica, Grude, Jajce, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 0, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor i Tuzla 1, Banja Luka, Bihać, Sarajevo i Široki Brijeg 2, Bijeljina 3, Doboj 4, Stolac 5, Gradačac i Trebinje 9, Mostar i Neum 10 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 952 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i spor se mijenja, prenosi “Fokus“.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 22 stupnja.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Petak će biti sa sunčanim danima uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura u petak iznosit će od 2 do 8, na jugu od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu i sjeveru do 22 stepena Celzijusa.

Već u subotu očekuje nas malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana slijedi porast oblačnosti, a krajem dana se u sjevernim područjima očekuje i kiša. Jutarnja temperatura iznosit će od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena Celzijusa.

Nedjelja donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima, a do kraja dana se očekuju padavine i u ostalim dijelovima zemlje. Najmanje padavina se očekuje u Hercegovini, a na planinama će vjerovatno biti susnježice ili snijega. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu i do 16 stepeni Celzijusa. Tokom noći se očekuje osjetan pad temperatura zraka.

