Jasna Bajraktarević: “Svijet nakon korone neće biti isti”

– Ja mislim da još nismo dovoljno ozbiljno shvatili. Jučer je u City centar ušlo 70.000 ljudi i 12 hiljada auta. Ovdje postoji i čuvena rečenica “prošli smo rat, proći ćemo kroz ovo”. Da, hoćemo ako ne dozvolimo ljudskoj gluposti da pobijedi moral, disciplinu i znanje – kazala je Bajraktarević.

– Ljudska glupost je uništila epohe, a da ne može državu. Jedan čovjek može da uništi sve. Možemo učiti iz regiona, a to je da represivne mjere što prije dođu. U državama koje su slabijeg ekonomskog stanja i nestabilmnijeg sistema, ako dođe do prevazilaženja broja bolesnika, urušiće se sistem. Što ranije represivne mjere, a da bude kažnjen svako ko se ne pridržava – dodaje psihologinja o slučaju iz Mostara koji je potresao bh. javnost.

Uvođenje vanrednog stanja i strožijih mjera?

– Treba policijski sat iz psiholoških razloga. Psihologija mase. Imamo ogroman psihološki problem; da uvjerimo ljude koliko je ozbiljna situacija, a s druge strane da ne dozvolite širenje panike. To je ogroman problem. Treba ljudima dokazati da se ne trebaju baviti stvarima koje ne mogu da promijene. Ljudi moraju da shvate da korona virus nije nešto s čim se bilo ko susreo u svijetu do sada. Ali tu treba moral, kao što jedan čovjek uništava grad time što se pojavio tu gdje jeste.

Na pitanje od koga BiH može očekivati pomoć, Bajraktarević je kazala da u ovakvim situacijama solidarnost jednakih dolazi do izražaja, te da nam je EU “davno pokazala gdje nam je mjesto“.

– BiH će pomoći one države koje su u istom statusu kao BiH. Solidarnost među jednakima dolazi do izražaja. Odavno je EU pokazala nama gdje nam je mjesto u EU. Trenutno će doći do izražaja nešto novo, jedna totalno psihološka, geo-poliička podjela.

– Korona će izmijeniti svijet. Ako zanemarimo psihološki dio, ništa više neće biti isto, ni prioriteti ni ljudi. Neće biti bitno ko je bogat, ko siromašan, jer nas korona uči tome da će samo promjena navika i načina života napraviti evoluciju u nastavku života. Trebamo se okrenuti tome kako da ovih 90 dana iskoristimo, da otkrijemo nešto novo i najbolje u sebi kao pojedinci. U ovom momentu pojedinac ne može spasiti svijet, ali spašavanjem sebe, spasiće svijet – poručila je Jasna Bajraktarević u emisiji Pressing na “N1”.

Govorila je i o psihološkoj spremnosti svakog pojedinca na ono što čeka državu u borbi protiv zaraze korona virusom, što je od iznimne važnosti. Stoga je, kako kaže, bitno psihološki se pripremiti na 90 dana izolacije i vanrednih okolnosti, da bi se lakše preguralo 60 ili 45 dana, zavisno koliko koronakriza u BiH bude potrajala, prenosi “N1“.

