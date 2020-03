U Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna od 16 do 22°C.

U četvrtak sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna od 15 do 21°C.U petak sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 17 do 22°C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 17 do 23°C,prenosi Slobodnabosna

U nedjelju stiže promjena vremena, zahladnit će, a moguć je i snijeg na planinama.

