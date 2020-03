Slobodno pakujte zimsku garderobu, proljeće nam kuca na vrata

Danas će prije podne u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na istoku i jugoistoku biće slabijih padavina, dok će u višim područjima biti i snijega, a u nizinama slabe kiše.

Narednih dana nas očekuje sunčano vrijeme. Tako u ponedjeljak 16. marta u jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice, te slabog jugozapadnog vjetra. Jutarnja temperatura kretaće se od minu sčetiri do dva stepena, na jugu od četiri do osam, a dnevna će iznositi od 12 do 19 stepen.

Već u utorak, 17. marta, očekuje nas sunčano vrijeme uz porast naoblake poslije podne i u večernjim satima. Jutarnje temperature kretaće se od minus jedan do pet, na jugu od četiri do devet, a dnevna će iznositi 14 do 21 stepen.

Srijeda, 18. marta, u području Bosne donosi pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslijepodne, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do sedam, a na jugu od pet do 10, a dnevna od 15 do 21 stepen.

Pri kraju naredne sedmice, u četvrtak 19. marta, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do šest, na jugu od šest do 10, a dnevna od 14 do 21 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari