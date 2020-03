U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je moguća kiša u nižim, a snijeg ili susnježica u višim područjima.

U Hercegovini u jutarnjim satima slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 11 do 16 stepeni Celzijusa, navodi “Fena”.

