Obustavlja se nastava u školama i fakultetima u FBiH

Kako je ranije obrazloženo iz nadležnih ministarstava online nastava se izvodi za učenike od V do IX razreda osnovnih i od I do IV razreda srednjih škola, dok za učenike od I do IV razreda osnovnih škola profesorica razredne nastave daje upute putem viber grupe, pišu “Nezavisne“.

Ovako organizovana alternativna nastava smatra se kao redovno održana i ne bi se nadoknađivala.

U Republici Srpskoj je takođe obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima do 30.marta.

U RS do sada su registrovana četiri slučaja zaraze virusom korona, a riječ je o ocu i sinu iz Banjaluke, i muškarcu i njegovoj kćerki iz Čelinca.

U FBiH su prijavljena tri slučaja zaraze, sva tri u Zenici.

