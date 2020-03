Podžić: “Najrigoroznije ćemo kazniti vojnike koji su pjevali nacionalističke pjesme”

Podžić, najavljuje i da će pripadnici Oružanih snaga (OŠ) koji su pjevali srpske nacionalističke pjesme, a o čemu je sačinjen video snimak dostupan na internetu, biti “rigorozno kaženjeni”.

No najpre, detaljnije iznosi utiske sa današnjeg (9. mart) sastanka sa NATO komitetom zamjenika šefova misija u Briselu.

“Ključni fokus je bio na intenziviranju saradnje sa NATO-om, ali se razgovaralo i o implementaciji Programa reformi Bosne i Hercegovine. Na ovim sastancima ministrica vanjskih poslova, koja je predvodila delegaciju BIH, se fokusirala na političke aspekte Programa reformi, dok sam ja bio dominantno fokusiran na pitanja iz oblasti odbrane, u kontekstu implementacije programa odbrane, kao i plana modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao jednog od segmenata tog programa”, naveo je Podžić.

Podsjetimo, Program reformi je plan postignuća i planirane reforme u BiH i to u više oblasti između ostalog političkih, sigurnosnih, pravnih i odbrambenih. Reforme bi trebalo ispuniti na putu države ka NATO članstvu.

“U svojim izlaganjima saveznici su prepoznali značaj ovih reformskih procesa i napore koje čine institucije Bosne i Hercegovine, naročito u pogledu implementacije Programa reformi.

U tom kontekstu su ponudili punu pomoć i podršku. Činjenica da je NATO u Briselu u posljednjih nekoliko dana otkazao veliki broj događaja radi preventivnih mjera pojava korona virusa, zadržavajući pri tome sastanak NATO-a i Bosne i Hercegovine, ilustruje važnost i značaj ovih sastanaka, ali i s druge strane opredijeljenost NATO-a za pružanje pune podrške Bosni i Hercegovini u njenim reformskim procesima.”

RSE: U čemu će se konkretno ogledati ta podrška kada je riječ o provođenju usvojenog dokumenta Program reformi?

Podžić: Skoro svi ambasadori su pitali šta mi to želimo konkretno. Ja sam rekao, s obzirom da imamo zastoje oko budžeta, da je to moja najveća zabrinutost da, ako ne bi bio usvojen budžet, da bismo imali problem u realizaciji ovog Programa i vidim da su saveznici spremni to podržati, prvenstveno u modernizaciji Oružanih snaga, odnosno provođenju Plana opremanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, prvenstveno ovih deklarisanih jedinica o kojima smo govorili.

U popodnevnim satima smo održali sastanak i sa generalnim sekretarom NATO-a gospodinom Stoltenbergom i mogu reći da sam bio posebno ponosan, jer je tokom ovog sastanka generalni sekretar naglasio činjenicu i čestitao za obučenost i profesionalizam pripadnika Oružanih snaga koji je primijetio prilikom njegovog obilaska jedinica u Afganistanu.

RSE: Kakve su to konkretno poruke za BIH kada je riječ o proces integracija sa Sjevernoatlanskim savezom?

Podžić: Da što prije moramo političku blokadu skloniti, usvojiti budžet i pridržavati se onoga što smo dogovorili. Time ćemo automatski napredovati i na NATO i na evropskom putu jer je to jedan kompatibilan proces koji ima skoro ista pitanja i sve je to u cilju, ja ću reći ovog našeg trenutno najvećeg problema, a to je zaustavimo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

RSE: Na koji način ćete sankcionisati pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), koji su se našli na video snimku, na kojem pjevaju nacionalističke pjesme?

Podžić: Vidjeli ste saopštenje načelnika Zajedničkog štaba. Ja sam za četvrtak ujutro (12. mart), zakazao neke dodatne dopunske mjere. To ne ide tako brzo, jer imamo tačne propise ko sve treba provesti istragu, tako da to malo traje. Ali ćemo svakako tražiti najrigoroznije mjere za rušenje discipline i ugleda pripadnika Oruženih snaga. Očekujem da će me već u četvrtak ujutro o nekim stvarima i generalni inspektor i komandant jedinice izvjestiti. A vidjećemo dalje koliko brzo ćemo uspjeti to da sankcionišemo.

RSE: A šta tačno podrazumijevaju te rigorozne mjere?

Podžić: Pa rigorozne mjere, onoliko koliko mi zakon bude dozvoljavao ja ću tražiti da budu najrigoroznije ali ne mogu dok ne budem imao sve činjenice, piše “Slobodna Evropa“.

