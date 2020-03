Ukinuti letovi iz Sarajeva za Rim i London

Aviokompanija „FlyBosnia“ obustavila je sve letove sa Sarajevskog aerodroma, piše “Dnevni avaz“.

O tome su zvanično obavijestili i Upravu Aerodroma. Radi se o obustavi letova za Rim i London, koje su pokrenuli tokom ljetne sezone i to dva puta sedmično.

Ovaj avioprijevoznik u januaru je najavio da će privremeno obustaviti letove za glavni grad Italije do 27. februara, nakon čega se očekuje nastavak letova dva puta sedmično. No, to se nije desilo. Nagađa se da je razlog za odgađanje letova prema Rimu epidemija koronavirusa, ali to nije zvanično rečeno zvaničnicima Sarajevskog aerodroma.

Nema nastavka letova ni za londonski Luton, kako je bilo najavljeno. Očigledno je da je ova firma i dalje u finansijskoj dubiozi. Ostali su samo s jednim avionom, a prepolovili su broj osoblja, među kojem su piloti u stjuardese.

Ova kompanija najavila je krajem prošle godine da će uvesti i letove za Pariz i Barcelonu, dok su letove za francusku prijestonicu tada planirali za januar ove godine. Najavljeno je i uvođenje letova za Milano.

Za sada od svih najava nema ništa, barem kada je u pitanju saobraćanje sa Sarajevskog aerodroma.

Nije poznato ni šta će naljeto biti s linijom prema Kuvajtu. Ne ide im u prilog ni najava da će kompanija „Kuwait Airways“ 9. juna letjeti s Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu do glavnog grada BiH, što će predstavljati prvi let na ponovno uspostavljenoj liniji ovog avioprijevoznika.

