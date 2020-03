Državljanka BiH u Italiji: Sve me podsjetilo na početak rata

“Sve me podsjetilo na početak rata u Bosni i Hercegovini. Osjetila sam se zatvorenom i pomislila prvo na mogućnost obavljanja osnovnih potreba i kretanja”, kaže za “Radio Slobodna Evropa” (RSE) Bosanka Dževdana Muratović, komentarišući odluku italijanskog premijera Giuseppea Contea 9. marta da uvede mjere ograničenog kretanja širom Italije.

“Prvi strah je bio da li ćeš imati sve što ti je potrebno. Nije bilo prijatno čuti da je tako stroga mjera na snazi, ali je bilo potrebno da se uvede”, ističe ona.

Dževdana živi u gradu Borgosesia, udaljeno 68 km od Milana. U mjestu gdje živi nema nijednog oboljelog od korona virusa, ali do 9. marta su, kako kaže, uprkos tome što su škole zabranjene, mladi sjedili u kafićima, a svi iz regije išli na skijanje, u obližnje skijalište na Alpama. I ne samo to.

“Djeca su od danas kod kuće, ali do prije nekoliko dana su radile sportske dvorane, teretane i bazeni, što je bila pogrešna odluka, jer u mnoge mame vodile djecu na bazen. Isto tako, jučer su bili otvoreni svi kafići i barovi, gdje su se okupljali mladi, jer su škole zatvorene. Sinoć je premijer Vlade upravo to naglasio kako je to nepravilno i da se od danas zatvaraju i ti objekti”, kaže Dževdana.

Hrane za sada, kaže, ima dovoljno u supermarketima, i u medijima javljaju da osnovnih životnih namirnica neće nestajati. Do nedjelje, priča ona, nije bilo gužvi.

“Kada sam u nedjelju bila u supermarketu, prvi put sam zatekla red na kasama. Zaštitar je na ulazu zaustavljao stanovništvo da se ne bi pravila gužva. Sve korpe su bile dezifinkovane, radnici na kasama su nosili rukavice. Isti dan je objavljeno da Lombardia, Venneto i Piemonto, dio u kojem živim, je u crvenoj zoni, i ljudi su opustošili trgovine”, navodi Dževdana.

U njenoj firmi, tek jučer su nabavljena dezinfekciona sredstva i mjerač temperature.

Na ulicama nema policije, zabranjeno je rukovanje. Ljudi na posao u obližnje gradove mogu ići samo uz propusnice firme i policija ih provjerava na izlazu iz grada.

“U suštini, sve izgleda normalno, samo je mirnije i tiše. Ljudi kritičnije gledaju jedni druge. Ako u trgovini neko kihne ili se zakašlje, svi pogledaju u njegovom pravcu da vide da li je ruku pravilno podigla. Strah je i među prijateljima, nesigurnost. Svi osluškuju jedni druge”, priča Dževdana.

Korona virus pojavio se u Kini krajem 2019. godine. Virus izaziva povišenu temperaturu, upalu pluća, a može dovesti i do smrti. Dva mjeseca nakon prvog prijavljenog slučaja, pored Kine, najviše zaraženih nalazi se u Iranu, Italiji i Južnoj Koreji.

Osim Kine u kojoj se prvi put pojavio virus, 105 zemalja širom svijeta prijavilo je infekciju.

Najveći broj zaraženih van Kine koja ima više od 80.754 oboljelih, nalazi se u Italiji 9.172, Južnoj Koreji 7.513 te Iranu 7.161.

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje širenja infekcije su: redovno pranje ruku, prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja, temeljito kuhanje mesa i jaja, izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koje pokazuju simptome respiratornih oboljenja poput kašlja i kihanja.

