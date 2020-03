Jutro će biti svježije. U višim predjelima se očekuje mraz, a magla ili sumaglica oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana preovladavat će promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, a u centralnim krajevima i na jugu mjestimično će postojati uslovi za prolaznu slabu kišu. U toku večeri i noći bit će pretežno vedro.

Jutarnja temperatura zraka od minus jedan do pet, na planinama od minus pet do minus dva stepena. Najviša dnevna temperatura zraka do deset, na jugu i sjeveru do 14 stepeni, a na planinama od dva stepena Celzijusa, prenosi “Srna”.

Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera.

Slaba kiša očekuje se i u utorak, 10. marta, ali uz više sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura zraka do deset, na sjeveru i jugu do 14, a na planinama do dva stepena Celzijusa.

U srijedu, 11. marta, bit će sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 14, na jugu i sjeveru do 18 stepeni Celzijusa.

Slično vrijeme očekuje se i u četvrtak, 12. marta.

Facebook komentari