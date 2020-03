Ne protivi se crkvi i ne mrzi je: “Protivim se otimanju tuđeg”

Kako je već od ranije poznato u njenoj avliji je nelegalno napravljena pravoslavna crkva. Da je bespravno napravljena dokaz je presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu. Nana Fata sudski spor za izmještanje crkve pokrenula je 2000. godine i nakon borbe kroz koju su je pratili i sudski procesi protiv nje i završena je u korist nje.

Kaže nana Fata da ona nije nikad bila protiv bogomolja, piše “Hayat“.

“Što bi bila protiv crkve i što bi je mrzila. Protivim se otimanju tuđeg”, rekla je nana Fata.

Kaže nana da joj je bilo teško klanjati u dnevom boravku iz kojeg gleda crkvu.

“Kako ću klanjati u sobi iz koje gledam u crkvu, 20 godina tu nisam klanjala. Ova moja pobjeda je kao Hadž, na koji do sada nisam mogla otići. Ali nadam se da ću sad otići i na Hadž”, rekla je nana Fata.

Da je na njenom mjestu bio neki muškarac, ne bi se, kaže nana, mogao izboriti.

“Bolje je danas biti žena, nego muškarac. Otkud to da žene nisu dobre? Dobre su one i najviše mi je drago što se danas sve školuju. Samo nisu mudre, lahko puste muškarce da odu od njih. A i one koje su ostavljene, ne znaju da mu daju djecu, pa da vidi on kako je sam biti i odgajati djecu”, rekla je za “Hayat“.

Poručila je nana Fata kako sve one dame koje su osnovale porodicu da je čuvaju onako kako je najbolje.

“Neka štite i vole svoje muževe. Neke stvari treba i progutati, ali ne samo žena, nego i muškarac”, poručila je nana na kraju razgovora.

Facebook komentari