Džaferović: “Brčko Distrikt predstavlja Bosnu i Hercegovinu u malom”

– Iskreno želim da naredne dvije decenije budu obilježene ubrzanim ekonomskim razvojem i prosperitetom, na dobrobit svih građana Brčko Distrikta. Brčko Distrikt predstavlja Bosnu i Hercegovinu u malom. Moja glavna poruka vama danas jeste da čuvate dobre odnose, da se poštujete i uvažavate, jer samo na taj način možete izgraditi ambijent dostojan života, u kojem nikome neće biti tijesno i u kojem će se svako osjećati komotno – istakao je Džaferović.

Naglasio je da je Brčko Distrikt jednako kao i Bosna i Hercegovina dovoljno veliki da može biti komotan za sve svoje stanovnike, prenosi “Fena”.

– Naša zadaća je da uredimo naše odnose na taj način da ovo bude država u kojoj će nove generacije moći spokojno da planiraju svoju budućnost – kazao je Džaferović upućujući čestitke svim Brčacima i Brčankama povodom Dana Brčko Distrikta i 20. godišnjice njegove uspostave.

Džaferović je podsjetio da je tačno prije dvije decenije, Međunarodni arbitražni sud donio odluku o formiranju Brčko Distrikta i da to učinjeno nakon što pregovaračke strane u Dejtonu nisu uspjele da pronađu rješenje koje bi zadovoljavalo sve strane.

Tokom dejtonskih pregovora, kako je dodao Džaferović, izgledalo je čak nemoguće da se nađe rješenje na koje će pristati sve strane, pa je ipak došlo do toga.

Čak i nakon odluke Arbitražnog suda, kazao je Džaferović, bilo je neizvjesno da li se došlo do održivog ili samo privremenog rješenja. Danas, dvadeset godina kasnije, pokazuje se da se ipak radilo o zadovoljavajućem rješenju, koje više niko ne dovodi u pitanje. Štaviše, naglasio je Džaferović, tokom proteklih 20 godina Brčko Distrikt se etablirao kao uspješna multietnička društvena zajednica, sa funkcionalnim i održivim institucionalnim okvirom.

– Obilježavajući 20. godišnjicu formiranja Brčko Distrikta, trebamo podsjetiti na ključne lekcije iz tog događaja. Prije svega, slučaj Brčko Distrikta je pokazao da možemo rješavati na miran i civiliziran način, čak i one stvari koje se nisu mogle riješiti ni tokom mirovnih pregovora u Dejtonu. To je bilo moguće jer je predstavljalo kompromisno rješenje, kojim niko nije posve zadovoljan, ali niko nije imao razloga ni da bude posve nezadovoljan. To je suština kompromisa – da se svi odreknu isključivih zahtjeva i ultimatuma kojima su oni praćeni. Takav put kompromisa, u kojem nema ni pobjednika ni pobijeđenih, pokazao se i u slučaju Brčko Distrikta i u mnogo drugih slučajeva kao jedini efikasan način da pomjeramo stvari naprijed – istakao je Džaferović.

Nadalje, kako je dodao, rješenje za Brčko Distrikt nije dio izvornog dejtonskog aranžmana, već je to Sporazum o arbitraži za Brčko. Rješenje za Brčko Distrikt je prirodna implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma, uz međunarodnu medijaciju.

– Upravo je to još jedna ključna lekcija iz formiranja Brčko Distrikta, koja govori o suštini Bosne i Hercegovine, u periodu nakon Dejtona. Rješenja do kojih jednom dođemo, i na koja svi daju svoju saglasnost, moraju biti bezuslovno poštovana, sve dok ne dođemo do nekih drugih rješenja. Niko od nas nema pravo da jednostrano dovodi u pitanje rješenja, koja su utvrđena Dejtonom ili kroz njegovu implementaciju. Sve je to Dejton. Jedno od takvih rješenja je svakako i Brčko Distrikt, bez kojeg je danas nemoguće govoriti o ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine – naveo je Džaferović u svom obraćanju

