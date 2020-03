Radončić o “državnoj tajni”: Svi članovi Predsjedništva BiH znaju o čemu se radi

“Bosna i Hercegovina je u tom smislu mnogo uređenija država nego što neki misle. Naravno da, oficijelnim linijama informiranja vrha države, sva tri člana Predsjedništva BiH znaju o čemu se radi. Razumijem novinarsku znatiželju, ali “teorijama zavjere” o navodnom doziranju informacijama pojedinih članova Predsjedništva BiH nema mjesta”, poručio je Radončić, piše “N1“.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je u petaku Banjaluci s ministrom sigurnosti BiH Fahrudinom Radončićem i ministrom unutarnjih poslova u Vladi Republike Srpske Draganom Lukačem o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u BiH i regiji.

Na sastanku je razgovarano i o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i sagovornici su iskazali saglasnost da je sva otvorena pitanja u BiH potrebno rješavati kroz dijalog izabranih političkih predstavnika, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

“Razgovori u Banjauci imaju odličnu i manje dobru stranu. S ministrom Draganom Lukačem dogovorili smo reaktiviranje pune saradnje dva ministarstva i složili se da riješimo dugogodišnji problem EUROPOL-a”, naveo je Fahudin Radončić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon sastanaka u vezi migrantske krize.

“Svi ambasadori zemalja EU to traže od BiH. Zaista je žalosno da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema direktnu saradnju s tzv. evropskom policijom. To je značajna dimenzija uspješnosti današnjeg susreta. S Dodikom crno-bijela priča. Riješili smo, i to u roku odmah, jedan ekstremno riskantan sigurnosni problem koji se tiče strateškog državnog interesa BiH. Veoma odgovorna reakcija člana Predsjedništva BiH. Ali, kada je deblokada vlasti u pitanju, nismo bili ni približno tako efikasni”, naveo je Radončić.

Za sada, poručio je, problem ostaje.

“Ipak, svaki direktan razgovor, nezavisno od danas precizno izrečenih razlika s obje strane, početak je očigledno teškog puta da se dogodi deblokiranje državnih institucija”, izjavio je ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.

