U četvrtak sunčano i iznadprosječno toplo, temperature do 24 stepena

U utorak u Bosni se prognozira pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana ponegdje u Bosni je moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 5 do 10, na jugu od 10 do 15 °C.

U srijedu ujutro će biti pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 13 do 19 °C.

U četvrtak sunčano i iznadprosječno toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 17 do 24 °C, piše “N1“.

