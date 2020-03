Ko će kupiti imanje višestrukog ubice Edina Gačića

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) stavilo je tačku na slučaj koji se odnosi na višestrukog ubicu Edina Gačića, koji je u februaru prošle godine u Konjicu ubio komšiju Sauda Sultanića, a nedugo zatim u Sarajevu i policajca Federalne uprave policije Mahira Begića.

Policijska potraga

Gačić je nekoliko dana poslije likvidiran u Sarajevu, a ubili su ga pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nakon četiri dana potrage nedaleko od Hadžića, gdje se krio. No, time se ovaj slučaj nije okončao. Sada je u toku postupak koji se odnosi na njegovu imovinu u Brđanima kod Konjica, ali i u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci.

Gačić je, podsjećamo, nakon što je likvidiran, sahranjen u Sarajevu, jer mještani Brđana nisu željeli da bude ukopan na njihovom mezarju. Prije krvavog pohoda, Gačić je živio u Brđanima, gdje ima kuću i veliko imanje. On, osim toga, posjeduje i kuću u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, gdje je živio neko vrijeme.

No, prema informacijama “Avaza“, niko od njegovih srodnika ne želi da ima bilo kakve veze s Gačićevim imenom, a kamoli imovinom. Njega se odrekla i sestra, ali i tetka Nisveta Ćatić, koja živi u Španiji. Ona je jučer kratko kazala za “Avaza” da je ne zanima ni Gačić niti njegova imovina.

– Molim vas, ništa me ne pitajte za njega, niti me on zanima niti njegova imovina – rekla je Ćatić, čiju je sestru, odnosno svoju majku, Gačić, također, ubio.

Veliko zemljište

Izvori tvrde da je Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona već obavijestilo Općinu Konjic i Općinski sud o tome da je predmet za njih zaključen, a kako se niko od srodnika još nije javio za imovinu, ona po automatizmu pripada državi, odnosno Općini Konjic.

Ova imovina će na taj način, kako je nezvanično rečeno, biti ponuđana na prodaju, ali je upitno ko će i hoće li je iko kupiti.

Kuća se nalazi 11 kilometara od Konjica i već je sada skoro pa u ruševnom stanju. Osim kuće, Gačić je imao i veliko zemljište i pomoćni objekt.

